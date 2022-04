Fedon alle nozze con Essilux, titolo si allinea a prezzo offerta

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il titolo Giorgio Fedon si allinea a Piazza Affari al prezzo d’offerta di Essilux e si muovono in forte ribasso dopo lo strappo della vigilia (in cui il titolo ha registrato un balzo da 7,25 euro a 18 euro). Lunedì 11 aprile, a mercati chiusi, Luxottica, la controllata di Essilor-Luxottica, ha sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto del 90,9% del capitale della Giorgio Fedon & Figli dagli azionisti rilevanti CL & GP Srl, Piergiorgio Fedon, Sylt, Italo Fedon e altri esponenti della famiglia.

Le azioni sono state acquistate al prezzo di 17,03 euro l'una per un controvalore complessivo di 29,4 milioni di euro, con un premio del 135% rispetto all'ultimo prezzo ufficiale prima dell’operazione. Da qui l’andamento del titolo che ieri è subito balzato a 18 euro e oggi si porta in area 16,7 euro. Per Essilux – che oggi cede lo 0,7% sul listino di Parigi – si tratta di mettere in portafoglio un’azienda storica nel settore degli astucci e packaging per gli occhiali. Come riepilogano gli analisti di Equita, «a seguito dell’acquisizione, condizionata tra l’altro all’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust, sarà lanciata un’Opa sul flottante al medesimo prezzo. L’esborso per Essilux è trascurabile (32 milioni per il 100% dell’equity e 42-43 milioni come enterprise value)». Non solo. L’operazione, sottolinea il broker, «segnala però la volontà del gruppo di perseguire una chiara strategia di integrazione verticale, che si spinge ora fino al packaging, mantenendo elevata l’attenzione per la qualità del prodotto e integrando nella politica di sostenibilità del gruppo competenze di Fedon relative a circolarità e riciclabilità del packaging».