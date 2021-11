Fedriga: «Le restrizioni da zona gialla valgano per i non vaccinati»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La mia idea è che le restrizioni della zona gialla non valgono per i vaccinati. Chi si è protetto, ha partecipato alla campagna vaccinale, limita le ospedalizzazioni, salvaguarda il sistema di sanità pubblica non può pagare un prezzo di cui non ha nessuna colpa, perché ha creduto nella scienza e nello Stato». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della conferenza stampa organizzata dopo l’incontro con i capigruppo di Senato e Camera sulle criticità del Servizio Sanitario Nazionale. Fedriga ha precisato che si tratta della sua idea personale, e che la Conferenza delle Regioni si riunirà giovedì per parlare anche di questo.

Rischio molto vicino per Friuli Venezia Giulia di passare in zona gialla

«C'è un rischio molto vicino di passare in zona gialla per il Friuli Venezia Giulia. Questo ovviamente ci preoccupa in prospettiva perchè, voglio ricordare, dopo la zona gialla che ha delle limitazioni fastidiose, la zona arancione è quella successiva dove si cominciano a mettere in difficoltà settori economici e lavorativi», ha sottolineato il presidente della Conferenza delle Regioni.

Maggiore libertà ai non vaccinati

«Se un territorio dovesse passare di colore i vaccinati avranno maggiore libertà rispetto ai non vaccinati. Per quanto mi riguarda il Friuli Venezia Giulia sta vivendo un momento importante di contagi e ospedalizzazioni, a livello abbiamo una partecipazione alla campagna vaccinale degli over 11 poco minore al livello nazionale, il 18% di non vaccinati comporta il 70% di ospedalizzati. Va poi considerato che il 30% degli ospedalizzati vaccinati sono per lo più anziani o immuni depressi e quindi con una risposta immunitaria più bassa», ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni. «Dobbiamo proteggere gli ospedali - ha aggiunto - per dare una risposta a tutte le altre patologie di cui i cittadini soffrono. Se avessimo tutti vaccinati in Friuli Venezia Giulia, avremmo dimezzato l'ospedalizzazione e la zona gialla sarebbe lontana».

Il parametro sulle ospedalizzazioni funziona

«Il parametro delle ospedalizzazioni, che ha voluto la Conferenza delle Regioni proprio in virtù del vaccino, sta funzionando. Se il vaccino limita la malattia grave il nostro punto di vista non deve guardare l’Rt o l’incidenza ma la capacità di assorbimento degli ospedali. Se avessimo solo l’Rt avremmo l’Italia in rosso, questo parametro molto oggettivo ha permesso all’Italia si essere in zona bianca», ha detto il governatore rispondendo a margine della conferenza stampa a una domanda sull’opportunità o meno di rivedere i parametri per le zone di rischio.

Il 70% di ospedalizzazione in Friuli Venezia Giulia

A chi non si è vaccinato «chiedo di guardare i numeri. In Friuli Venezia Giulia il 18% non si è vaccinato, percentuale pari al 70% delle ospedalizzazioni. È importante difendersi e difendere la comunità in cui si vive. E difendere l'economia del territorio», ha detto Fedriga. «A chi non si è ancora vaccinato dico di guardare i numeri e di fidarsi della scienza».