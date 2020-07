Felicità e significato: le due dimensioni nascoste del lavoro Quando lavoriamo, siamo mossi da ragioni più profonde di quello che pensiamo. A partire dalla felicità di Vittorio Pelligra

In «Memorie da una casa di morti», il diario semi-biografico nel quale Dostoevskij racconta la sua vicenda di recluso in un campo di lavoro in Siberia, tra gli altri temi, viene affrontato quello della natura del lavoro; lavoro durissimo che lui, come migliaia di altri suoi compagni, sono costretti a fare con la forza. Eppure, nonostante la condizione di prigionia e la privazione della libertà, il tormento vero, ci dice Dostoevskij, non sta nella durezza del lavoro, neanche in quello forzato, ma, piuttosto, nella percezione della sua inutilità.

«Una volta mi venne il pensiero che se si volesse schiacciare del tutto un uomo, annientarlo, punirlo con il castigo più terribile (…) basterebbe soltanto conferire al lavoro un carattere di autentica, totale inutilità e assurdità. Se l'attuale lavoro forzato è noioso e privo d'interesse per il forzato, di per sé, però, in quanto lavoro, è assennato: il detenuto fa mattoni, zappa la terra, mette lo stucco, costruisce: in questo lavoro c'è un senso e uno scopo. Il lavoratore forzato a volte persino s'appassiona, vuole farlo con maggiore abilità, efficacia, renderlo migliore.

Ma se, per esempio, lo si costringesse a travasare dell'acqua da una bigoncia all'altra, e da questa riportarla nella prima; a triturare la sabbia; a trascinare un mucchio di terra da un posto all'altro, e viceversa, io credo che il detenuto s'impiccherebbe nel giro di pochi giorni, o commetterebbe un migliaio di delitti per morire piuttosto, ma tirarsi fuori da una simile umiliazione, vergogna e tormento».

Senso e scopo, ecco cosa rende un lavoro, anche durissimo come quello forzato, tollerabile e perfino “appassionante”, ci dice Dostoevskij. Una situazione simile, per durezza delle condizioni e incongruente atteggiamento di impegno e dedizione, è quella che descrive Primo Levi in una intervista a Philip Roth: «Ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso: il bisogno del ‘lavoro ben fatto' è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita, portandomi cibo di nascosto per sei mesi, detestava i tedeschi, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra; ma quando lo mettevano a tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità professionale».

In un'altra occasione Levi ebbe a dichiarare: «Al mio mestiere devo la vita» e chissà se intendeva solo perché l'essere stato inserito in un laboratorio lo aveva preservato dalle «selezioni» e dalle condizioni di lavoro più inumane, o forse proprio perché - ricordava: come chimici, eravamo considerati formalmente utili». Queste considerazioni ci pongono davanti ad una questione fondamentale per ogni riflessione sul lavoro, sul suo posto nella vita di ciascuno di noi, sulle sue condizioni e sul suo valore o disvalore profondo: la questione quella del rapporto complesso tra fatica e sofferenza, da una parte, e significato e finalità, dall'altra.