Felicità, giustizia e vita in comune. La proposta di Platone

Nel Protagora, dialogo platonico giovanile, ci viene detto che la giustizia è condizione indispensabile per la società, ma non ci viene ancora detto in cosa essa, effettivamente, consista. È nel Gorgia, un’opera successiva che iniziano a definirsi meglio i contorni della questione. Qui Socrate critica pesantemente il ruolo della retorica tanto da suscitare la reazione di uno dei partecipanti, Polo, che sostiene invece che i retori possiedono un grande potere di manipolazione e persuasione tale da consentirgli di ottenere tutto ciò che vogliono e per questo di essere felici.

Conseguenze delle azioni

Socrate confuta questa posizione sostenendo che non si può essere veramente felici se non ci si assume la responsabilità delle conseguenze che le nostre azioni hanno su di noi e sugli altri. Un tiranno può fare tutto ciò che gli piace ma non può scappare dalle conseguenze delle sue azioni ingiuste: sarà sospettoso di tutti, perderà gli amici veri e vivrà nella costante paura di essere assassinato. Potrà fare tutto ciò che vuole ma certamente non sarà un uomo felice. La leggenda di Damocle e di Dioniso I tiranno di Siracusa esemplifica bene questo punto. Perché “commettere ingiustizia […] è il maggiore di tutti i mali” afferma Socrate concludendo che certamente non vorrebbe né subire un’ingiustizia né, tantomeno commetterla, ma se “dovessi per forza commetterla o subirla, preferirei piuttosto subirla che commetterla” perché “soltanto chi è onesto e buono, uomo o donna che sia, è felice, e l’ingiusto è malvagio e infelice”. Interviene a questo punto Callicle il quale sottolinea che sono le leggi a definire ciò che è giusto o ingiusto e che queste sono fatte dalla maggioranza dei deboli per via della paura che questi hanno dei più forti. Noi chiamiamo queste azioni “ingiuste”, continua Callicle, ma sappiamo bene che è nella natura delle cose, invece, che è giusto che “il migliore abbia più del peggiore, e il più potente, più di chi può meno”.

Una idea questa, di giustizia, che ritroveremo espressa da Trasimaco nel primo libro della Repubblica, dove a domanda di Socrate su cosa sia effettivamente la giustizia, egli risponde “sostengo che la giustizia non è altro che l’utile del più forte”. “Non sai – continua Trasimaco rivolgendosi a Socrate - che alcuni stati sono governati a tirannide, altri a democrazia, altri ancora ad aristocrazia? - Come vuoi che non lo sappia? [risponde Socrate] - Bene, in ciascuno stato è il governo che detiene la forza, no? - Senza dubbio. - Ma ciascun governo legifera per il proprio utile, la democrazia con leggi democratiche, la tirannide con leggi tiranniche, e gli altri governi allo stesso modo. E una volta che hanno fatto le leggi, eccoli proclamare che il giusto per i sudditi si identifica con ciò che è invece il loro proprio utile; e chi se ne allontana, lo puniscono come trasgressore sia della legge sia della giustizia. In ciò dunque consiste, mio ottimo amico, quello che, identico in tutti quanti gli stati, definisco giusto: l’utile del potere costituito. Ma, se non erro, questo potere detiene la forza: così ne viene, per chi sappia bene ragionare, che in ogni caso il giusto è sempre l’identica cosa, l’utile del più forte”.

Il concetto di giustizia

La giustizia è l’utile del più forte, per Callicle e Trasimaco, ma non per Socrate. Per lui la giustizia è altra cosa è, assieme alla saggezza, una componente dell’armonia. La saggezza è ciò che ci consente di percepire e rispettare i limiti verso sé stessi – quasi una forma di continenza – mentre la giustizia è, invece, il rispetto dei limiti verso gli altri, verso l’equilibrio e la stabilità della vita in comune. Nella Repubblica l’elaborazione platonica intorno al concetto di giustizia raggiunge il suo culmine. E la giustizia, in questo contesto, non è altro che la caratteristica di una polis giusta.

La giustizia del singolo e quella della comunità vanno a coincidere, essendo il primo, cellula costitutiva della seconda. Una società giusta è una società stratificata e differenziata – filosofi, soldati e produttori, nella concezione platonica - nella quale ogni componente esercita le sue virtù, cooperativamente, per la stabilità e il bene della comunità politica. Una giustizia distributiva, dunque, nella quale ad ogni componente della società spetta ciò che merita. Una visione non tanto differente da quelle delle società arcaiche prive di un potere centralizzato come quella dei cacciatori di balene di Lamalera di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Solo società giuste trovano forme di divisione del lavoro sostenibili e durature. L’ingiustizia, la disuguaglianza e l’opportunismo, al contrario, minano alla radice la convivenza tra diversi