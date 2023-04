Felix Hotel cresce ancora, nuova struttura nell’Oristanese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo ingresso per il gruppo Felix Hotels, che cresce e arriva a 8 strutture con 400 camere. Ad ampliare l’offerta del gruppo fondato nel 2020 a Olbia con «l’obiettivo di allargare il raggio dell’offerta turistica in Sardegna», l’ingresso, a partire dal maggio, dello storico e scenografico Hotel La Baja a Santa Caterina di Pittinuri (Oristano). La struttura, che aprirà sotto l’insegna di Felix Hotels, è un hotel panoramico, con ventinove camere, una terrazza con la piscina che domina la baia, le scogliere e il promontorio con la torre di Santa Caterina di Pittinuri, nella costa occidentale dell’Isola, a pochi chilometri da S’Archittu, il celebre arco calcareo sull’acqua.

«Prosegue la crescita di Felix Hotels in linea con il piano di sviluppo – sottolinea il presidente di Felix Hotels, Agostino Cicalò –. L’operazione che riguarda l’hotel La Baja prevede un primo anno di gestione che confidiamo possa portarci successivamente a un ingresso nella proprietà. Procediamo a piccoli passi guardando alla stagione in arrivo, ma anche al progressivo consolidamento di Felix Hotels in Sardegna».

Un tassello in più per il gruppo alberghiero che dopo il Nuorese e Ogliastra arriva anche nell’Oristanese con l’ottava struttura tra proprietà e gestioni, offrendo quasi 400 camere. «L’hotel La Baja ha grandi potenzialità, una posizione spettacolare sulla costa occidentale della Sardegna e un'ottima reputazione – dice Paolo Manca, amministratore delegato del gruppo –. Con l’ingresso nel gruppo verranno adottati tutti gli standard di servizio già consolidati in Felix Hotels e progressivamente si procederà a un restyling dell’hotel».

Non solo. Da aprile aprono gli hotel stagionali. Oltre ai due alberghi aperti tutto l’anno nei centri cittadini di Olbia e Nuoro, la stagione è cominciata con la Pasqua: Dal 1° aprile hanno aperto le porte il Country Resort and Restaurant Parco degli Ulivi ad Arzachena e l’Hotel Residence Porto San Paolo, nell’omonimo borgo marino a sud di Olbia. Partenza il 20 aprile per l’Hotel Airone a Baja Sardinia e per il Galanias Hotel & Retreat a Bari Sardo. Il 13 maggio sarà la volta dell’Hotel La Coluccia di Santa Teresa Gallura.