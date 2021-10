Felix Hotels inaugura la struttura di Olbia

I punti chiave La ristrutturazione

Il Gruppo

Crescita e nuova destinazione. Felix Hotels gruppo nato a Olbia nel 2020 per lo sviluppo turistico, guarda al futuro e parte con due novità: il nuovo hotel categoria 4 stelle superior e inoltre nuovo brand Felix Taste dedicato al food e inoltre l’ingresso nel gruppo dell'Hotel Galanias di Bari Sardo (Ogliastra). L’hotel Felix, con la facciata colorata come le trame di un tappeto artigianale sardo, è la prima struttura nativa del gruppo e nasce da una ristrutturazione a Olbia. «L'intervento compiuto per il Felix Olbia vale 7 milioni di euro – dice Paolo Manca, amministratore delegato del gruppo –, con una spesa che vale circa 100 mila euro a camera, in linea con quanto previsto dal mercato».

La ristrutturazione

La ristrutturazione dell’edificio dove è nato l’Hotel Felix Olbia è stata curata dall'architetto nuorese Luca Mereu ed è stato realizzato da un raggruppamento di aziende, capofila le imprese Zicchittu e Ellegia. Cinque piani, 70 camere (3 le suite), una Spa (operativa a partire da dicembre), due piscine, di cui una sul Rooftop, la terrazza panoramica con vista sulla città, due ristoranti e la pasticceria. Un design contemporaneo ed elegante, soluzioni tecnologiche e attrezzature 4.0. Oltre a quella panoramica c’è la piscina al piano terra, dedicata agli ospiti dell'hotel. Nella zona dedicata al benessere anche una Spa (operativa a partire dai prossimi mesi invernali) e una piccola palestra. E infine la sala meeting, a disposizione di imprese ed enti per i loro incontri ed eventi.Poi c'è anche l'altro passaggio. Ossia l'ingresso, con un contratto di collaborazione commerciale, dell’Hotel Galanias di Bari Sardo nella catena.

«Con questi interventi – commenta ancora Manca – ampliamo il raggio dell’offerta di Felix Hotels e creiamo i presupposti per servire ancora meglio il mercato nazionale e internazionale».

Il Gruppo

Superata la fase più acuta della pandemia, e nonostante la partenza in ritardo (a giugno), il gruppo ha registrato un flusso di prenotazioni in crescita costante, chiudendo la stagione con un aumento del 48% delle presenze rispetto al 2020 e con un incremento delle vendite del 55%. «Nel 2021 abbiamo gettato le basi per un progetto in costante crescita – argomenta Manca –. Oltre a Felix Hotels abbiamo creato Felix Taste, il nuovo brand legato a tutte le attività di ristorazione e pasticceria aperte al pubblico o dedicate ai clienti degli hotel. Stessa filosofia e obiettivi: Felix Taste si pone come punto di riferimento per la cucina e la pasticceria di qualità». Il gruppo, nato dall'unione delle famiglie imprenditoriali Cicalò e Manca, dopo le ultime due operazioni conta complessivamente sette strutture, stagionali e annuali, a Santa Teresa Gallura (Hotel La Coluccia), Baja Sardinia (Hotel Airone), Arzachena (Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi), Olbia (Hotel Felix Olbia), Porto San Paolo (Hotel Residence Porto San Paolo), Bari Sardo (Hotel Galanias) e Nuoro (Residence Hotel Grandi Magazzini). «La nostra intenzione è quella di allargare l’offerta arrivando a mille posti letto – aggiunge ancora Manca –. Oggi ne abbiamo circa 700, ma abbiamo in corso un’attività che punta proprio alla crescita e consolidamento». Per quest’anno, inoltre, sono previsti investimenti per altri 6 milioni di euro per ampliamento e ristrutturazione di strutture esistenti. In questo progetto rientra anche Felix Taste, il nuovo brand dedicato alla cucina e a tutte le esperienze del gusto.

«La culla di Felix Taste è il Parco degli Ulivi di Arzachena, con la sua lunga esperienza di ristorazione, catering e organizzazione eventi. Si trova lì il cuore di tutte le lavorazioni dei prodotti Felix Taste. Tre ristoranti (Parco degli Ulivi - Arzachena, La Coluccia Restaurant – Santa Teresa Gallura e Felix Olbia Rooftop) e il Felix Bistrot & Pasticceria nell’hotel Felix di Olbia».



