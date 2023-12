Femminicidi, 109 donne uccise quest’anno. Sette autori su 10 sono italiani, l’85% ha più di 30 anni

Il dato numerico del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, paragonato ai risultati dei due anni precedenti, evidenzia un sensibile incremento dei casi, dovuto all’inserimento della categoria che ha consentito un miglioramento degli strumenti di ricerca, spiega il Servizio Analisi Criminale.

I femminicidi

Sono 109 le donne uccise da gennaio al 3 dicembre, contro le 116 nello stesso periodo del 2022, 90 in ambito familiare/affettivo (96). Le donne uccise dal partner o ex sono 58, in aumento rispetto alle 55 del periodo gennaio – 3 dicembre 2022. Nei primi nove mesi dell’anno, da gennaio a settembre, gli omicidi di donne hanno mostrato un incremento da 85 (gennaio – settembre 2022) a 89, di cui 74 in ambito famigliare e affettivo, 47 per mano del partner o ex (44). Come emerge dal report, nei primi nove mesi del 2023 le donne vittime di omicidio commesso dal partner o ex sono state il 65% di quelle uccise in ambito familiare/affettivo, contro il 59% registrato nello stesso periodo del 2022 (58% nell’intero 2022 e 70% nel 2021).

Le donne uccise da genitori o figli sono il 23% nel periodo gennaio – settembre 2023 e del 30% nel gennaio – settembre 2022. Gli autori sono per il 73% italiani e nell’85% dei casi hanno un’età superiore ai 30 anni. Per quanto attiene al modus operandi, negli omicidi volontari di donne avvenuti in ambito familiare/affettivo si rivela preminente l’uso di armi improprie e armi bianche.

