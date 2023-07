Si costituisce la commissione parlamentare d’inchiesta sui femminicidi e sulla violenza di genere. Semenzato presidente, il plauso di Roccella

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è costituita la commissione parlamentare d’inchiesta sui femminicidi, nonché su ogni forma di violenza di genere che per la prima volta è bicamerale. La costituzione è avvenuta con l’elezione della presidente, delle vicepresidenti e delle segretarie. La presidente è la deputata Martina Semenzato (Noi moderati). Le vicepresidenti sono la senatrice Cecilia D’Elia (Pd) e la deputata Laura Ravetto (Lega). Le segretarie sono la deputata di Avs Luana Zanella e la senatrice di Fdi Elena Leonardi. Il M5s non ha partecipato al voto, non avendo ritirato la scheda.

La commissione costituita all’indomani dell’ennesimo femminicidio

La costituzione della commissione arriva all’indomani dell’uccisione di Marina Luzi, una 40enne, mamma di una bimba di tre anni, per mano del cognato, Andrea Marchionni, 47 anni, ex falegname disoccupato, che il 25 luglio le ha sparato alla fronte, nella villetta bifamiliare dove entrambi vivevano. Il sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni, ha proclamato il lutto cittadino fino alla celebrazione dei funerali della giovane mamma, «in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e dell’intera comunità forsempronese».

Semenzato: non riguarda solo le donne, ma anche gli uomini

«La commissione Femminicidio e violenza di genere - ha sottolineato in una nota la presidente Martina Semenzato - è un punto di partenza che riguarda non solo le donne, ma soprattutto gli uomini. Le donne devono capire che hanno istituzioni cui fare riferimento per uscire da quei meccanismi tossici che spesso, sempre di più, sfociano in atti di violenza inauditi. Le donne devono avere autonomia e indipendenza, lavorative ed economiche, ma soprattutto mentale. Per questo famiglia e, soprattutto, scuola hanno un ruolo fondamentale. Ma va cambiato anche il valore sociale di questa figura patriarcale assunto dalla società».

La ministra Roccella: commissione strategica

«Con la Commissione Femminicidio pienamente operativa, il contrasto della violenza contro le donne può contare su uno strumento istituzionale strategico, che già nella scorsa legislatura ha dato importanti risultati. Il lavoro del Parlamento sarà essenziale in termini di analisi dei fenomeni ed elaborazione di proposte. Alla Commissione, alla presidente Semenzato e a tutti i componenti i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza di una efficace collaborazione», ha detto Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.