Femminicidi, Lamorgese: «Un crimine odioso in continuo aumento». Fico: «Maschilismo tossico»

«Quello che affrontiamo oggi è un crimine odioso, avvertito come una piaga sociale» ed è «un crimine che possiamo combattere solo se lavoriamo insieme con una comunione di analisi, di intenti e di azioni’». Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, al convegno sul tema ’Femminicidi: prospettive normative’, organizzato alla Camera dal Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, prefetto Marcello Cardona. «Episodi delittuosi riconducibili alla violenza sulle donne continuano a verificarsi prepotentemente, nel mese di settembre c’è stato davvero un aumento incredibile», ha aggiunto.

Settantacinque femminicidi dall’inizio dell’anno

«Ad agosto e settembre ci sono stati 11 femminicidi, 8 dei quali per mano del coniuge o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva - ha aggiunto - Tra l’inizio di quest’anno e lo scorso 31 agosto sono schizzati perché sono 75 su un totale di 182». La ministra Lamorgese ha invitato a «combattere la cultura della violenza che affonda le radici nell’organizzazione patriarcale della società».

Misure di prevenzione personale da ripensare

«Credo che una delle esigenze sia ripensare le misure di prevenzione personale, ci si potrà orientare verso un’estensione mirata dell’arresto obbligatorio in flagranza, l’introduzione di una specifica disciplina del fermo di indiziato di delitto e prevedere anche la segnalazione al prefetto del procedimento avviato per alcuni delitti al fine dell’adozione di ulteriori misure», ha detto la ministra dell'Interno.



Indennizzi più sostanziosi per tutela vittime e famiglie

«Per un altro verso la tutela delle vittime potrebbe avvalersi di un indennizzo che sia più sostanzioso da attribuire alla vittima e alla famiglia», ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese.



Fico: «Maschilismo tossico, via ostacoli su lavoro e culturali»

Per il presidente della Camera Roberto Fico alla base dei femminicidi c’è un «maschilismo tossico», alimentato da «stereotipi e pregiudizi»,ed è «l'humus che alimenta le discriminazioni e la violenza ai danni delle donne». Una piaga drammatica, ha spiegato Fico, che va combattuta integrando e migliorando anche il quadro normativo, ma soprattutto rimuovendo gli ostacoli sul lavoro, ma anche i limiti culturali, con un lavoro che parta dalle scuole. Un fenomeno sul quale ha inciso il confinamento in casa imposto dalla pandemia. «Una lettura che trova riscontro nella crescita del 120% delle chiamate al numero 1522 – registrate fra marzo e giugno del 2020, nel periodo del lockdown – effettuate per circa un terzo da donne che hanno denunciato violenza di tipo fisico o psicologico. Purtroppo è soprattutto tra le mura domestiche che le donne rischiano di subire violenza. Dal marito, dal partner o da altri familiari. Queste cifre ribadiscono che la violenza sulle donne è un fenomeno di carattere strutturale e non emergenziale, che affonda le sue radici in una molteplicità di fattori di ordine culturale, sociale ed economico».