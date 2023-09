Femminicidi, stretta sui tempi: il pm ha tre giorni per assumere informazioni dalla persona offesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

La politica si muove per mettere fine a quella che sembra una strage infinita. Dall’inizio dell’anno sono già 78 i femminicidi commessi. Una strage silenziosa che colpisce donne di tutte le età ed estrazioni sociali. Donne uccise da mariti, compagni. corteggiatori. Da persone che dichiaravano di amarle. Il 7 settembre è arrivato il via libera definitivo della Camera al disegno di legge - prima firmataria Giulia Bongiorno (Lega) - , che interviene su uno degli aspetti delle regole da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, incidendo sul cosiddetto “codice Rosso”, la legge 69/2019. Il testo ha ottenuto 200 voti favorevoli, nessun contrario e 61 astenuti (Pd e Avs). Un unico articolo, con due diverse modifiche al decreto legislativo 106/2006, che reca disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.



Obbligo per il pm di assumere informazioni entro tre giorni

Arriva l’obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. La novità prevede che, qualora il magistrato designato per le indagini non abbia rispettato il termine, il procuratore della Repubblica possa revocargli l’assegnazione e assumere, senza ritardo, le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o tramite assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio.

Relazione con cadenza almeno semestrale

Fra le novità è previsto che il procuratore generale presso la Corte d’appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine dei tre giorni e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Mattarella: la violenza sulle donne è una barbarie sociale

Sul tema della violenza contro le donne è intervenuto il capo dello Stato Sergio Mattarella. «Non c’è libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali - ha sottolineato il presidente della Repubblica in un messaggio inviato al Corriere della Sera in occasione della decima edizione del Tempo delle Donne -. La violenza contro le donne in Italia, in questi ultimi mesi, ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di assassinio e di stupro. Questa intollerabile barbarie sociale richiede un’azione più consapevole di severa prevenzione, concreta e costante. A questa si deve affiancare, nell’intera società, un impegno educativo e culturale contro mentalità distorte e una miserabile concezione dei rapporti tra donna e uomo».



Il nuovo ddl governativo incardinato alla Camera

Intanto in commissione Giustizia alla Camera è stato incardinato il disegno di legge governativo che - ha spiegato Carolina Varchi, capogruppo di FdI nella stessa commissione - «prevede norme più severe e soprattutto una maggiore tutela della vittima, con l’inasprimento anche delle misure di protezione preventiva». Il testo, ha sottolineato Varchi, «fissa tempi stringenti per l’adozione delle misure cautelari, come l’utilizzo più rigoroso del braccialetto elettronico, e dispone l’arresto anche in ’flagranza differita’, tramite l’acquisizione di video e foto». Inoltre favorisce la specializzazione dei magistrati che si occupano di questo reato e interviene sul fronte della prevenzione e dei risarcimenti. Varchi ha reso noto che viene introdotta una provvisionale a titolo di ristoro, prima ancora di giungere alla sentenza, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, in condizioni di bisogno.