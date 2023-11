Femminicidio Giulia Cecchettin: 105 donne uccise da inizio anno. Troppe lacune nel sistema antiviolenza italiano

I nodi: manca una strategia di prevenzione

Manca, poi, evidenzia ActionAid, una strategia di prevenzione di medio e lungo periodo che agisca sulla diffusa cultura patriarcale e maschilista del Paese. «Il cambiamento culturale tanto invocato dalle forze politiche della vecchia e della nuova legislatura non è attuabile a costo zero per le casse dello Stato - precisa il report -. La prevenzione di cui l’attuale Governo è promotore riguarda principalmente interventi per prevenire casi di recidiva e incrementare la protezione di donne che la violenza l’hanno subita». Si tratta certamente di iniziative importanti, ma, osserva l’associazione, in base alla Convenzione di Istanbul, gli Stati hanno anche l’obbligo di adottare norme e misure per promuovere cambiamenti nei comportamenti socioculturali per eliminare pregiudizi, costumi,tradizioni e pratiche basate sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

Sistema antiviolenza ancora con troppe lacune

Secondo il report, risulta inoltre debole risulta anche la stessa attività politica parlamentare, che si traduce in numerosi atti (legislativi e non) che alimentano il dibattito pubblico, ma non trovano approvazione o accoglimento da parte del Governo, lasciando inalterato il funzionamento di un sistema antiviolenza caratterizzato ancora da troppe lacune. Tra queste, vi sono una governance che risente di un calendario scarno di incontri; dell’assenza di un piano operativo con ruoli, risorse e tempi di esecuzione chiari; di una burocrazia dalle tempistiche dilatate; di una trasparenza trasversalmente poco praticata dai ministeri seduti nella Cabina di Regia e che impatta sui processi valutativi delle politiche e del sistema antiviolenza nel suo complesso.

