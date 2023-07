Femminicidio, i legali della donna uccisa in Trentino: ignorato lo stalking condominiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mara Fait aveva chiesto invano l’attivazione del Codice rosso, il programma che dovrebbe tutelare le donne e i soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Una richiesta rimasta inascoltata. L’infermiera in pensione, una vita passata nelle corsie dell’ospedale di Rovereto, è stata uccisa a colpi d’accetta da un vicino, dopo una serie di litigi sfociati in un feroce omicidio. La 63enne stava rientrando in casa a braccetto con l’anziana mamma, quando è stata uccisa dal vicino di casa Shehi Zyba Ilir, operaio di origine albanese, che abitava da tempo in uno dei cinque appartamenti del palazzo.

Aggressioni lamentate da tempo

Più volte Fait aveva lamentato le aggressioni dell’uomo. Litigi e dissidi erano sfociati più volte in reciproche azioni legali. L’omicidio si è consumato il 28 luglio 2023, a Noriglio, frazione di Rovereto, frazione all’ingresso della Vallarsa. L’uomo si trova ora in carcere a Spini di Gardolo.

La donna aveva chiesto l’attivazione del Codice rosso

«Segnaliamo che la signora Mara Fait - dicono i legali della famiglia Flavio Dalbosco e Rosa Rizzi - è stata assassinata in un contesto evidentissimo di stalking condominiale. Nessuna indagine, nessuna audizione dei testi indicati e della denunciante, nessuna applicazione delle misure cautelari di protezione della vittima: eppure la denuncia era corredata da 19 documenti tra cui certificati del Pronto soccorso e da 11 testimoni dei fatti. Eppure il Shehi Ziba Ilir era già stato condannato per fatti similari». Le vittime, hanno sottolienato i due legali, «devono essere protette e aiutate con l’applicazione della legge. É disumano lasciare che una donna venga ammazzata quando la si poteva proteggere, disponendo degli strumenti per farlo».

L’ultima denuncia nel marzo scorso

Anche nel marzo scorso la donna aveva denunciato l’uomo per aggressione.Secondo gli avvocati la denuncia era stata archiviata dopo 7 giorni, con la motivazione che «è compromessa l’attendibilità complessiva della Fait in quanto la vicenda viene ricondotta in un più ampio teatro di contrasto di vicinato condominiale».