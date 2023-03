Fengshen E70 4WD: dalla Cina la prima auto elettrica con motori in-wheel

Ascolta la versione audio dell'articolo

La spinta verso l’elettrificazione forzata dell’auto imposta dalla Ue, con poca neutralità tecnologica, ha come effetto “collaterale” quello di aver spalancato le porte d’Europa ai cinesi, che oltretutto approfittano dell’assenza di prodotto che le case “tradizionali” hanno evidenziato negli scorsi mesi tra effetti della pandemia e quelli del chip shortage.

Ed è proprio dalla Cina che arriva una novità tecnologica per le auto elettriche: la prima autovettura omologata al mondo con motori in-wheel.

A marzo Protean Electric ha annunciato che l'adozione sul mercato della sua soluzione ProteanDrive sarebbe stata accelerata nell'ambito della nuova partnership con Dongfeng Motor e la joint venture di Protean in Cina, Wuxi Weifu Electric Drive Technology. In appena sei mesi le tre parti hanno sviluppato la Dongfeng Fengshen E70 4WD, la prima autovettura omologata al mondo con motori in-wheel. L'auto è stata omologata in Cina dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione nell'elenco dei produttori e dei prodotti di veicoli a motore stradali. Questo segna una nuova pietra miliare nel processo di industrializzazione della soluzione di Protean Electric. La Dongfeng Fengshen E70, uno dei veicoli passeggeri più venduti in Cina, è un’auto elettrica le cui ruote anteriori sono azionate da un motore centrale e nella versione 4WD quelle posteriori sono azionate da due e-motors in-wheel ProteanDrive Pd18. Ognuno ha una potenza di picco di 78 kW e una coppia di 1.250 Nm. L'aggiunta di ProteanDrive ha permesso di trasformare l'E70 in un'opzione a trazione integrale ad alte prestazioni, con modifiche di progettazione limitate e un ciclo di sviluppo molto breve. ProteanDrive fornisce coppia e potenza direttamente alle ruote senza alberi o ingranaggi ed è sia più leggero che più efficiente dei propulsori elettrici convenzionali. Sulla E70 i motori nella ruota migliorano le prestazioni in rettilineo e permettono al veicolo di accorciare i tempi di frenata e migliorare la maneggevolezza e la sicurezza.