Fenice: risolveremo i disservizi dell’e-commerce del marchio Chiara Ferragni

Chiara Ferragni continua a osservare un silenzio assoluto: non pubblica contenuti sui social e non rilascia dichiarazioni. L’ultimo post su Instagram risale al 18 dicembre, quando l’influencer e imprenditrice (digitale e non solo) pubblicò il video di scuse per la vicenda del pandoro Balocco, un video visualizzato da oltre 40 milioni di persone e ripreso da altri social, come Tik Tok .

La nota di spiegazioni

In attesa di dichiarazioni, interviste o post (si ipotizza ad esempio un comunicato dei suoi legali, ma solo dopo l’Epifania), è arrivata una nota di Fenice, la società che fa capo a Chiara Ferragni e gestisce il suo marchio. La nota fa alcune precisazioni legate a nuova controversia, piccola, in confronto alla vicenda del pandoro e delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, altra operazione, sempre del 2022, finita nel mirino dell’Antitrust per una commistione non correttamente comunicata ai consumatori sugli aspetti di beneficienza legati all’acquisto di pandoro e uova di Pasqua. La nuova controversia è partita, ca va sans dire, dai social ed è stata ripresa nei giorni scorsi da alcuni quotidiani (il primo è stato Il Giornale) e relativi siti. Forse per evitare che anche questa controversia cresca come è successo per pandoro e uova, è arrivata appunto la nota.

Le ragione del disguido

«Fenice Srl, società licenziante dei marchi Chiara Ferragni, in merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione riguardo il ritardo della consegna di alcuni ordini effettuati tramite il proprio canale e-commerce – si legge nella nota – precisa di essersi prontamente attivata per fronteggiare il disguido imputabile a un picco di vendite avvenute nel periodo del Black Friday. Fenice rinnova le scuse ai propri clienti interessati dal ritardo e/o da eventuali disguidi nella ricezione di quanto ordinato (nella foto in alto, la sezione abbigliamento del sito di e-commerce del marchio Chiara Ferragni). e precisa altresì di aver ricevuto in data 5 dicembre 2023 rassicurazioni da parte del provider che gestisce il servizio di e-commerce che tutti gli ordini pendenti sarebbero stati evasi entro il 15 dicembre 2023; in un successivo ulteriore controllo effettuato dalla società in data 20 dicembre 2023 con il provider, quest’ultimo ha confermato che tutti gli ordini di acquisto effettuati anteriormente a tale data (20 dicembre 2023) risultavano essere stati evasi». Come soluzione, si legge ancora nella nota, «Fenice invita gli eventuali clienti che non dovessero ancora aver ricevuto quanto ordinato a scrivere una mail a customer.care@chiaraferragnibrand.com così da poter compiere ulteriori verifiche».

Le indagini per il pandoro

Il 29 dicembre si è appreso che sono salite a quattro le procure che indagano, dopo esposti delle associazioni dei consumatori sulla vicenda del pandoro: dopo Milano, Cuneo e Prato si sono aggiunti i magistrati di Trento. Gli inquirenti del capoluogo trentino, così come quelli di Cuneo e Prato, al momento non ipotizzano reati mentre a Milano – dove comunque finora non risultano indagati – i pm già dallo scorso 19 dicembre hanno delegato le indagini alla Guardia di finanza e non si esclude che possa scattare un’inchiesta per frode in commercio.

Le accuse del Codacons alla base delle indagini

La vicenda riguarda, ricordiamolo ancora una volta, l’acquisto nel 2022 del Pandoro Pink Christmas, che avrebbe contribuito ad una donazione in favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Una attività benefica in realtà già effettuata dalla Balocco, società che ha prodotto il pandoro messo in vendita lo scorso anno a un prezzo superiore a quello di un “normale” pandoro Balocco. Nell’esposto l’associazione consumatori ricorda che le parole stampate sulla scatola facevano intendere che comprandolo «si poteva contribuire alla donazione e che la signora Ferragni partecipava all’iniziativa, circostanza risultata non rispondente al vero».