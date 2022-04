Fenni: «Giusto andare a Mosca e aprire gli stand alla Fiera della calzatura»

È un appuntamento abituale per noi calzaturieri italiani e imprescindibile per i buyer dell’Est che adorano la scarpa made in Italy. Si tratta di una fiera dove si vende e non di soli contatti: chi acquista versa persino degli acconti, che per noi, soprattutto in questo periodo, rappresentano l’ossigeno.

Ma come faranno a pagarvi?

Questo è il vero problema: con le sanzioni in corso non sappiamo che valuta accettare. L’esclusione del sistema bancario russo da Swift sta rendendo complicato, al limite dell’impossibile, il pagamento della merce regolarmente venduta. Qualcuno deve rispondere e trovare soluzioni.

Non è un’incertezza da poco…

Siamo partiti superando dubbi, paure e difficoltà logistiche. Forse non è chiaro a tutti, ma se noi non fossimo a Mosca oggi ne approfitterebbero in primis i produttori turchi e cinesi: sono anni che cercano di prendersi una fetta di questo mercato, che i calzaturieri italiani hanno conquistato a fatica e consolidato attraverso decenni di fiere e di investimenti in collezioni pensate solo per russi e ucraini.