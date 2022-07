Fenomeno Dash Cam: con la telecamera sentinella meno stress durante la guida

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sfreccia nel traffico, incurante del pericolo e delle regole del codice della strada e del buon senso. Poi, l’impatto con un’auto, una seconda e conclude la sua corsa su un terrapieno. Parte “a cannone in un parcheggio” e danneggia le vetture in sosta, senza un senso logico. Scene da film? No, di ordinaria follia che avvengono incredibilmente ogni giorno sulle strade e i si possono trovare su YouTube cercando «idiot driving + dash cam».

Ed è proprio grazie alle dash cam, le telecamere da cruscotto per l’auto, che si può riprendere tutto quello che avviene davanti al parabrezza. E cosi in caso di sinistri il video dimostrerà torti e ragioni: fine delle discussioni, fine delle liti legali, fine delle truffe assicurative.

In alcuni Paesi sono obbligatorie ma in ogni caso comprarne una è consigliato. Vediamo di capire come funzionano e quali sono le varie tipologie. In primo luogo si tratta di dispositivi che registrano video in loop all’accensione del veicolo, in caso di impatto, rilevato tramite sensori, si interrompe la sovrascrittura sulla scheda di memoria e il video resta memorizzato. Ci sono varie tipologie e i prezzi variano di molto: da meno di 50 a oltre 280 euro. Ci sono modelli Wifi, utili per collegare il dispositivo a uno smartphone e gestire le funzioni e scaricare i file. I modelli più economici non hanno il display, alcune sono integrate in uno specchietto retrovisore che rimpiazza quello di serie.

Due le funzioni che è fondamentale avere: il GPS, nei file video viene taggata la posizione e si ha un’arma in più per dimostrare cosa è accaduto, e il parking mode / sentinella che registra eventuali urti e conseguenti “regali” alla vettura quando questa è parcheggiata. Per utilizzare questa funzione è fondamentale un collegamento costante alla batteria dell’auto e non basta collegare il dispositivo a una presa usb/accendisigari. Da sottolineare che funzioni come queste sarebbero possibili già con le telecamere, comprese quelle posteriori e laterali, presenti a bordo delle vetture meglio equipaggiate ma solo poche case, tra cui prima fra tutte Tesla, le sfrutta come dash cam.

