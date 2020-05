Fenomenologia del vivere smart

2' di lettura

Una Guida controcorrente che cerca di guardare al bello del dopo pandemia. Nel lockdown abbiamo conosciuto momenti drammatici, ma abbiamo anche creato i presupposti per un cambio di mentalità e di costume. Lo smartwoking è un'esperienza che cambierà la vita di famiglie e aziende, il boom degli acquisti online ha creato nuove opportunità per produttori e distribuzione e ha creato una nuova consuetudine nei consumatori sempre più attratti dal vantaggio dell'economia dell'home delivery.

L'uso dei tutorial online ha diffuso un nuovo stile di vita nell'acquisizione dei informazioni per la gestione del rapporto con il buon vivere, dal fitness alla cura del verde o dei propri animali, dalle modalità con cui fruire della musica fino alle visite virtuali in musei altrimenti sconosciuti. La diffusione degli allacciamenti a internet ha creato il boom per la nuova Tv delle serie e non solo, ma anche dei video a forte connotazione educativa . Perché anche il nuovo format del filmato tv come tutorial per lo studio delle materie scolastiche è stato un'altra delle grandi scoperte di questa stagione che resterà sicuramente anche nel futuro.

L'incrocio tra l'obbligo del distanziamento sociale e la necessità di avere informazioni per programmare le corse ha cambiato, probabilmente per sempre, le modalità con cui affrontare il trasporto pubblico locale e non. E nel mondo del trasporto avrà sempre più valore il settore della logistica in forte ascesa dopo il boom dell'e commerce. Ma anche in tema di sanità abbiamo appreso lezioni che non sono solo quelle derivanti dall'angoscia di non avere abbastanza letti per le terapie intensive: sarà sempre più sviluppata la telemedicina che consenta di formulare diagnosi a distanza soprattutto per le patologie più semplici. Ma anche, in prospettiva, di realizzare sempre più operazioni chirurgiche legate alla tecnologia del 5G.

Tutto questo avrà un corollario, però: dovremo imparare anche convivere con una tecnologia che ci seguirà passo passo in nome delle strategie di tracciamento che sono diventate così importanti come antidoto alla diffusione della pandemia.