Feralpi in cerca di giovani ingegneri da far crescere nel mondo dell’acciaio

È a ingegneri neolaureati o con una breve esperienza professionale che si rivolge il nuovo technical graduate program del gruppo Feralpi che nel periodo 2021-2026 investirà 300 milioni per consolidare la sua eccellenza tecnologica, con particolare attenzione ai giovani. Come spiega il direttore hr Antonio Cotelli, si tratta di «un’eccezionale opportunità, per il ristretto numero di giovani ingegneri che saprà conquistarsi un posto all’interno del nostro team, di gettare solide basi tecniche per la propria carriera nel mondo dell'acciaio, maturando esperienza sia in aula sia sul campo».

L’obiettivo del progetto è individuare giovani tecnici capaci di sostenere l’importante consolidamento dell’eccellenza tecnica e tecnologica del gruppo che ha un piano di investimenti di 300 milioni di euro nel periodo 2021-2026. E ha una particolare attenzione alle nuove generazioni. Per entrare nel team del graduate program gli ingegneri dovranno superare un articolato processo di selezione, composto da colloqui con la funzione delle risorse umane, incontri con leader tecnici, prove individuali e dinamiche di gruppo.

Chi supererà la selezione verrà inserito in un progetto di 20 mesi per acquisire le competenze specialistiche dei processi tecnologici di Feralpi. In particolare 6 mesi verranno dedicati alla formazione trasversale sui processi aziendali e i restanti 14 a nuovi progetti di sviluppo tecnico-tecnologico. Finita la formazione gli ingegneri verranno assegnati a un ente del gruppo con un contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato e una retribuzione ai massimi livelli di mercato.