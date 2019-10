Ferie

•Durante l’anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi se la prestazione viene svolta interamente presso il medesimo datore di lavoro

•L’epoca delle ferie è stabilita secondo le esigenze del datore di lavoro e del lavoratore stesso e saranno comprese tra il mese di giugno e quello di settembre, salvo diversi accordi

•Èun diritto irrinunciabile: le ferie devono essere godute in modo generalmente continuativo ma potranno anche essere frazionate in non più di due periodi all’anno

•Per il lavoratore straniero che necessita di un periodo di ferie più lungo per il ritorno nel Paese di provenienza è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio