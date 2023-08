Ferie d’agosto: con le ultime partenze salgono a 20 milioni gli italiani in vacanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per molti italiani questo fine settimana segnerà la conclusione delle vacanze, ma molti altri sono pronti a partire anche in quest’ultimo scorcio di agosto portando coì, secondo Coldiretti, a 20 milioni il numero di partenze nel mese clou dell’estate. Un numero significativo, sebbene inferiore del 10% rispetto allo scorso anno, a causa del caro prezzi, ma anche di una tendenza a diluire le ferie e collocarle in periodi diversi.

Lo sostiene un’analisi di Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend da «bollino nero», a causa del grande traffico sulle strade, in cui le ultime partenze si aggiungeranno al controesodo del dopo ferragosto. Nonostante la flessione, agosto resta comunque il mese in cui gli italiani concentrano le proprie vacanze, nonostante i costi più elevati per quanto riguarda alloggio, vitto, ombrelloni e lettini.

L’inflazione frena le partenze

Un costo aggiuntivo, precisa l’analisi della Coldiretti, che risente quest’anno anche del balzo dell’inflazione, con aumenti dei prezzi per tutte le voci delle vacanze. Un po’ più della metà degli italiani in viaggio è rimasto in vacanza meno di una settimana, mentre per quasi un italiano su tre il periodo di ferie è compreso tra una e due settimane. Non manca tuttavia un fortunato 4% di connazionali che possono godersi oltre un mese di vacanze.

Le destinazioni più gettonate

Quest’anno si registra una netta preferenza per le mete nazionali, spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, dal desiderio di riscoprire le bellezze d’Italia o dalla voglia di ritornare in posti già conosciuti e apprezzati. Ma, spiegano da Coldiretti, c'è anche un 28% di italiani, tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all’estero, approfittando anche di condizioni economiche più convenienti.

La maggioranza degli italiani in viaggio ha scelto di alloggiare nelle case di proprietà, di parenti e amici o negli appartamenti in affitto, in ripresa l’albergo, che si colloca davanti ai bed and breakfast, ma nella classifica delle preferenze sono molto ricercati anche i 25mila agriturismi presenti in Italia, spinti, secondo Terranostra e Campagna Amica, dalla ricerca di un turismo più sostenibile, che ha portato le strutture ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness.