Ferie per tornare al Paese d’origine e corsi di lingua

Dal gennaio 2020, quando dallo stabilimento Fiege Logistics di Nogarole Rocca, nel Veronese, è stato spedito il primo pacco Zalando ai clienti, la pianta organica dell’hub logistico è lievitata fino a circa 2mila addetti, il 70% donne, il 60% italiani, il 40% provenienti da 50 Paesi del mondo. Percentuale, quest’ultima in continua crescita. Inevitabile mettere in campo azioni mirate per governare quello che Beatrice Mondoni, direttore Risorse umane della piattaforma definisce un “melting pot”, e cioè una commistione di persone di origini, religioni e culture diverse impegnate a costruire un’identità condivisa. «Abbiamo studiato, sulla base di proposte formulate dai dipendenti, diverse iniziative per far sentire a proprio agio tutti. Gli stranieri provengono dal Sud America, con prevalenza di brasiliani, dall’Asia, soprattutto dall’India, dal Nord Africa, in particolare dal Marocco, mentre le nazionalità europee più presenti sono Romania e Ucraina», racconta. «Per i tanti lavoratori di fede musulmana sono stati istituiti turni mensa ad hoc durante il periodo di Ramadan, in modo che chi è in servizio dalle 14 alle 22, possa accedere dopo il tramonto», spiega. Sempre la mensa offre ogni giovedì un piatto tipico di una cucina estera, dal gulash al cous cous. Sono state prese anche misure organizzative strutturali, accordate con le organizzazioni sindacali, che rispondono alle esigenze dei colleghi stranieri. «Ad esempio è possibile fruire di un periodo di ferie prolungate per rientrare nel Paese di origine. Si può concentrare tutto il pacchetto annuo e anche anticipare una settimana, spettante l’anno successivo. In questo modo si arriva a superare il mese», calcola il direttore delle Risorse umane. Per agevolare l’integrazione e i connessi sviluppi professionali in azienda anche in ruoli di coordinamento e manageriali vengono offerti corsi di lingua online, gratuiti per tutti, in particolare di italiano per stranieri, molto richiesti. In stabilimento per migliorare il clima aziendale è stata inserita la figura del manager della felicità, di origine italo-argentina, che attraverso uno sportello di ascolto e gestione delle procedure antidiscriminatorie si fa portavoce delle esigenze di tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati vittime di tratta, di violenza e rifugiati che arrivano a lavorare in Fiege grazie ad una collaborazione con l’Unhcr.