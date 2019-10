Ferilli Eyewear (Castrignano del Capo, Lecce)

In fase di lancio il progetto di Cristiano Ferilli, 25 anni e laureato in ortottica, che ha realizzato i primi occhiali al mondo realizzati in fibra di fico d'India (chiamata Sikalindi) e legno di ulivo. Otranto, San Gregorio e Porto Miggiano sono i nomi delle località pugliesi scelti per i tre modelli messi a punto finora.

www.ferillieyewear.com