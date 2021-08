Fermare subito lo scippo cileno ai marchi italiani

2' di lettura

Ferro (Ice): mercati ripartono e torna la voglia di Made in Italy

Un «gravissimo tentativo di scippo che si sta consumando in Cile a danno di tre delle nostre più conosciute indicazioni geografiche come Asiago, Mortadella Bologna e Parmigiano Reggiano. Come Filiera Italia chiediamo alla Commissione europea e al Governo italiano di intervenire immediatamente presso le autorità cilene e garantire una tutela concreta per i nostri produttori». Così Luigi Scordamaglia, Consigliere delegato di Filiera Italia, commenta la pubblicazione nella gazzetta ufficiale cilena delle domande di registrazioni dei tre marchi “Asiago”, “Bologna” e “Parmesan” da parte del Consorzio statunitense Ccfn (Consortium of Common Food Names).

«Il consorzio americano non è nuovo a questi furti di identità, e in ogni mercato prova a rivendicare il diritto di vendere il falso Made in Italy. È inaccettabile – incalza Scordamaglia – Si tratta di un danno per le nostre imprese che supera i 100 miliardi di euro all’anno e che va a toccare non solo il nostro patrimonio economico, ma anche quello culturale e identitario. Oltre a rappresentare una truffa per quei consumatori stranieri che cercano l’Italia e trovano troppo spesso solo scadenti imitazioni. Anche per questo Filiera Italia, insieme a Coldiretti, prosegue nell’impegno a sostegno dell’export del cibo e del vino 100% italiano». E sono proprio le stime di Coldiretti a quantificare il danno emergente dalle imitazioni in tutto il mondo dei prodotti italiani che ammonterebbe a 100 miliardi di fatturato all’anno. Sul tema è intervenuto anche il deputato di Forza Italia Dario Bond che ha auspicato: «Un intervento d’urto da parte del premier Mario Draghi per sventare l’ennesimo attentato al ‘Prodotto in Italia - Made in Italy' contro l'azione delle lobby che vogliono favorire solo i prodotti taroccati (guarda caso, secondo Coldiretti, il Cile ha introdotto il bollino nero in etichetta per sconsigliare prodotti italiani che ora vorrebbe autorizzare come imitazioni».



Loading...