Fermato col taser muore in strada, indagini per omicidio

L’autopsia, in particolare l’esame tossicologico, dovrà accertare se l’uomo, avesse nelle ore precedenti assunto sostanze o altro, compresi farmaci. L’unico dato certo è che era stato ricoverato fino a poco prima nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Pescara da dove è andato via dopo aver firmato gli appositi moduli.

Della documentazione sanitaria è stata disposta l’acquisizione in vista dell’autopsia, ma non si escludono altri accertamenti.

La vicenda fa esplodere nuovamente le polemiche sul taser. Per il garante dei diritti dei detenuti, Mauro Palma “non è accettabile che l’operazione per ricondurre alla calma una persona in evidente stato di agitazione e, quindi, di difficoltà soggettiva, si concluda con la sua morte”.

Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti chiede chiarimenti al Viminale. “Per quanto le circostanze di questa morte vadano ancora accertate nel dettaglio, per noi l’uso di questo mezzo deve essere abolito: non si può rischiare la vita in questo modo -dice Zaratti- Al primo provvedimento utile presenteremo un emendamento per chiedere al governo di revocare l’utilizzo di questa arma alle forze dell’ordine”.

Diverso il parete delle rappresentanze di categorie. “Siamo certi che i colleghi abbiano agito usando il taser come previsto da protocollo”, dice il segretario generale dell’associazione sindacale carabinieri Unarma, Antonio Nicolosi.