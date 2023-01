«Fermerò i cervelli in fuga, la ricerca si fa qui»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Antonella Sciuto è la rettrice del Politecnico di Milano dal 1° gennaio, prima donna per l’ateneo fondato nel 1863 e prima candidata a ricevere una maggioranza assoluta nel corso delle votazioni. «Lo vivo con grande orgoglio e grande senso di responsabilità», racconta. Laureata in ingegneria elettronica, già docente di Sistemi di Elaborazione delle informazioni e prorettore dal 2010, si appresta a iniziare il suo ufficio sotto il segno di valorizzazione, inclusione, sostenibilità.

Quali sono le tappe che l’hanno portata qui?

Loading...

Mio padre era ingegnere, mia madre si occupava di diritti umani: lavoravano per la Commissione europea. Sono nata a Varese dove mio padre era venuto per l’Euratom, a Ispra. Ho vissuto tra lì e Bruxelles. Sono arrivata a Milano per studiare al Politecnico, poi ho fatto un dottorato negli Usa all’università del Colorado. Sono tornata per portare quello che avevo imparato. Poi nel 2010, una nuova sfida: il professor Giovanni Azzone si è candidato e mi ha chiesto di lavorare con lui. Io facevo molta ricerca, lavoravo con aziende americane, su progetti europei, molto all’estero. È stato un cambiamento di vita. Se non fosse stato per lui, probabilmente non ci avrei mai pensato. Ma da lì ho imparato e ho continuato a lavorare con Ferruccio Resta. Poi l’estate scorsa ci ho pensato bene: avevo ancora voglia di servire il Politecnico, ancora idee, opportunità di miglioramento e di sviluppo. Ho scelto di provarci.

Quali sono i temi, le priorità del suo rettorato?

Il primo è continuare a sviluppare il talento dei giovani, per fare in modo che riescano a fare ricerca in Italia. L’altro è lavorare sui temi dello sviluppo sostenibile e quindi anche dell’inclusione. Per mettere la tecnologia al servizio di soluzioni che siano sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale, di governance. L’Italia spende poco in ricerca rispetto anche ad altri Paesi europei e spende poco per l’educazioni universitaria. Dal fondo di finanziamento ordinario riceviamo 5mila euro per studente, in Svizzera è il doppio. Adesso ci sono i fondi del Pnrr, per tre anni: stiamo parlando di almeno 200 milioni, compresi i partenariati. E poi?