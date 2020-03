Fermi e nervi saldi sui mercati, lo dicono anche gli algoritmi Secondo i modelli eleborati da MDOTM investire solo in ciò che si conosce , incrementando eventualmente con utilities, tecnologia e oro di Lucilla Incorvati

Comprendere che tipo di cambiamento è avvenuto e muoversi rifacendosi a fasi analoghe già vissute dai mercati finanziari; proteggere i portafogli investendo solo su ciò che si conosce e si può controllare; affrontare il mercato finanziario con un approccio scientifico e non emotivo.

Sono queste le tre regole d’oro che segue chi in questi giorni cerca di trovare un aiuto negli algoritmi e nell'intelligenza artificiale per supportare al meglio gli investitori. Come il laboratorio milanese di MDOTM, società fintech che sviluppa strategie di investimento per banche, wealth e asset manager.

L’aiuto dell’ AI. Per agire in maniera veloce e precisa si utilizzano algoritmi scalabili che consentono di affrontare tipologie di problemi dove la soluzione è in dati complessi e di difficile interpretazione. Inoltre, si possono confrontare casi simili, elaborare soluzioni mettendo in relazione i dati conosciuti per affrontare scenari nuovi, come quello che si è presentato con Covid-19 e poi indicare un approccio agli investimenti finalizzato a obiettivi finanziari concreti.



Contenimento e Convivenza. A proposito della diffusione del Covid-19 sono stati individuati due scenari: Contenimento e Convivenza. Nell’ipotesi di Contenimento di fronte a casi in aumento, il rischio più grande – dal punto di vista economico – sarebbe quello di focolai contenuti ma diffusi a livello globale. Questo spingerebbe i Paesi a chiudersi all'interno dei propri confini (come per Cina e Italia) limitando spostamenti e commercio con misure rapide e ancor più impattanti. In questo caso si avrebbe un impatto forte sulla crescita globale nel breve periodo, con rallentamento o recessioni diffuse in tutti i paesi. Ma se contenimento sarà efficace ci si potrebbe aspettare anche un rapido rimbalzo.

Nello scenario di Convivenza il virus non è contenuto efficacemente in termini di misure da parte delle autorità e/o per la natura stessa del nuovo virus. Da qui si prevede un forte impatto sui sistemi sanitari a livello globale, costretti al trattamento in terapia intensiva e rianimazione di un grande numero di pazienti contemporaneamente. Questo scenario, sebbene più lungo in termini di durata, avrebbe un riflesso meno brusco sulla crescita mondiale di breve periodo, non comportando un arresto delle economie e degli scambi commerciali.



La paura dell’arrivo negli Stati Uniti. I movimenti nei prezzi sono legati ad una revisione delle aspettative implicite di crescita economica e di inflazione nel breve periodo. Ma a dominare è il crescere delle preoccupazioni sulla durata, la profondità e gli effetti sulla stabilità finanziaria del sistema. «Si potrebbe pensare che la correzione delle ultime settimane abbia stravolto le proprietà relative tra le asset class: non è così. Siamo anche convinti che non si tratta neppure di un flash-crash algoritmico» sottolineano Simone Facchinato, Cfa -Co CIO e Federico Mazzoni, Co-CIO di MDOTM. «In questi casi la caduta può essere profonda ma tipicamente più limitata nel tempo e riassorbita rapidamente. La natura della correzione di mercato è legata ai timori successivi all'esplosione del focolaio italiano di un impatto negativo sulla crescita delle economie colpite dalla diffusione di Covid-19 e del suo arrivo inevitabile negli Usa».



Sotto scacco tutte le asset class. Ad essere colpite sono state per prime le asset class rischiose con un aumento delle correlazioni tra tutte. C'è stato dunque un movimento di ribasso dei prezzi generalizzato e quasi omogeneo anche tra aree geografiche e settori senza distinzioni particolari, con elevata correlazione. Altro fattore di rischio è l'inevitabile blocco del credito. Un indicatore, questo, di rallentamento importante dell'economia, spesso seguito da fallimenti societari, causa di una notevole incertezza economica con ripercussuioni sui mercati. Per questo motivo posizionarsi, o riposizionarsi, adesso, sulla base delle dinamiche di mercato descritte è molto pericoloso.