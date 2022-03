Fermo il 70% dell’export di petrolio russo, prezzo del barile sopra 110 dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato ha già in buona parte perduto le forniture di petrolio dalla Russia: oltre 10 milioni di barili al giorno,un decimo della produzione mondiale, di cui la metà fino a pochi giorni fa venivano esportati. Non c’è nessun divieto di comprare greggio da Mosca. Eppure, nonostante sia offerto a prezzi super scontati (per l’Ural quasi 20 dollari al barile in meno rispetto al Brent) quasi nessuno vuole – o riesce – più ad ottenerlo. In Occidente così come in Asia.

