«Fermo l'esodo dei giovani con la formazione» Il Ceo di Marcolin group, Massimo Renon, illustra la strategia per contrastare l'indebolimento del tessuto sociale bellunese

La realizzazione degli occhiali alla Marcolin, dal design alla linea produttiva

I treni del fine settimana, la mensa, lo studentato: ricordi di quando per trovare opportunità occorreva lasciare il proprio paese - in questo caso Agordo, Belluno - e spostarsi, prima in Italia e poi all’estero. Massimo Renon, Ceo di Marcolin Group dall’ottobre 2017, parla dei risultati di un anno complesso, iniziato con l'uscita di due licenze, e quindi con una fisiologica perdita di fatturato, e chiuso comunque ai livelli dell'anno precedente, grazie alla conquista di nuovi marchi. E lo fa mettendo al centro i giovani di oggi: «Se questo territorio non riesce a dare loro opportunità, allora per tuo figlio pensi sia meglio Londra o Milano. Per questo abbiamo voluto sostenere con convinzione le scuole di formazione in provincia, e ai ragazzi e alle ragazze che entrano in azienda diamo molte chance di carriera, anche con periodi all’estero. Lavorare con noi significa confrontarsi con stilisti e dirigenti di altissimo livello, e può essere una esperienza straordinaria; a quel punto essere a Longarone non è più uno svantaggio».

Marcolin, insieme ad un pool di aziende del distretto bellunese dell’occhialeria, supporta «con convinzione» lo sbarco a Belluno della Luiss, che di recente ha attivato dei percorsi di Business school, e anche il nuovo Politecnico dell'occhiale, al quale l’azienda fornisce anche i docenti: «Gli insegnanti sono i nostri tecnici, anche questo è un modo per non disperdere un capitale di competenze. Marcolin è fortemente radicata nel proprio ambiente, e anche nelle assunzioni abbiamo sempre preferito un criterio di vicinanza, che garantisce stabilità».

La stabilità del posto di lavoro - sia da parte del dipendente che dell'azienda - è un tema sensibile in questi giorni di feste natalizie, qui a Longarone; dall’altra parte della strada, alla Safilo, ci sono 400 famiglie di dipendenti che sono stati annunciati in esubero (700 in totale). «Lavoriamo con la consapevolezza che dobbiamo difendere e garantire i nostri margini, la reddività, nel quadro di un settore che sta vivendo un momento caldo, con competitor che hanno puntato su una crescita verticale e altri che devono riorganizzarsi. Il gioco delle licenze è a somma zero: i marchi nel settore sono sempre gli stessi a parte qualche emergente se c’è chi ne acquista per forza c'è chi perde. Noi crediamo che le aziende dell'occhiale debbano concentrarsi sul cliente e sulla qualità, unica garanzia». E per gli uomini e le donne di Safilo abbiamo grande solidarietà: il contesto generale, la politica, le istituzioni, devono fare la loro parte, e noi daremo una mano come possiamo».

In Marcolin, negli ultimi 18 mesi, l’occupazione globale è salita di oltre 200 unità, oltre il 10% in più del totale (1.950 addetti). «Ho fatto qualche colloquio, e sono rimasto sorpreso: la generazione X non ti chiede dello stipendio o se dovrà lavorare il fine settimana, ma quali sono i tuoi valori, cosa intendi fare per tutelare l’ambiente. Diventa un rapporto basato essenzialmente sull’etica» spiega Renon: nella sala riunioni, sul tavolo, non c’è ombra di plastica. La sostenibilità - insieme alla crescita legata anche all’ingresso di nuovi marchi e alla distribuzione, alla trasformazione digitale e alla formazione - è uno dei pilastri della strategia del gruppo, con al centro le persone. «Abbiamo scelto di farci certificare dall’inglese Positive Luxury, che connette brand del lusso e persone che aspirano a un futuro migliore. Verificheranno il lavoro nello stabilimento: si può ridurre il consumo di acqua o carta? Ma non basta: l’intera catena del fornitori verrà valutata con una diagnosi su misura». Parallelamente, una nuova piattaforma tecnologica restituirà maggiore velocità ed efficienza: «Il nuovo sito è pensato per parlare con i clienti, semplificare gli ordini, ma si rivolge anche al singolo consumatore. I giovani di oggi sono molto esigenti, rapidissimi, forse poco fedeli, ma vanno conquistati. Lo faremo potenziando la presenza sui social network: oggi basta che una influencer coreana provi un modello e posti l’immagine perché vadano esauriti 3mila pezzi».

Che cosa significa mettere le persone al centro? Il Bellunese ha visto nascere il modello del welfare, che in Marcolin significa prevenzione e check up annuali per il personale, buoni spesa e per le spese scolastiche, una app salvatempo con la quale puoi ordinare la riparazione dell'auto in concessionaria o il cambio gomme. Al programma Marcolin welfare costruito a modo mio, varato a marzo 2015, si è aggiunto a maggio scorso il car pooling, per facilitare e ottimizzare il tragitto casa lavoro e ridurre l'impatto ambientale. «Un’ azienda è un organismo complesso fatto di esseri umani: non si governa con mail e algoritmi. Il benessere di chi lavora è fondamentale e si traduce in produttività. Anche la flessibilità è un valore: non ha senso tenere una madre in ufficio per la riunione delle 18 se può collegarsi da casa. Diamo e chiediamo minore rigidità».