Fermo udienze

Prolungato fino al 31 luglio 2020 la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari. In aggiunta si integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, vengono specificate alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero.