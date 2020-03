Ferragamo, 2019 in miglioramento ma su I trimestre pesa Covid-19 Lo scorso esercizio il gruppo ha realizzato ricavi per 1,377 miliardi di uero in miglioramento del 2,3%, mentre l'utile netto si è attestato a 92 milioni (+1,7%). Ai soci del gruppo sarà riconosciuto un dividendo di 0,34 euro ad azione di Monica D'Ascenzo

Ricavi in leggero rialzo per Salvatore Ferragamo nel 2019. Il gruppo del lusso ha chiuso lo scorso esercizio con ricavi a 1,377 miliardi di euro, in miglioramento del 2,3% rispetto all'esercizio precedente, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 205 milioni in flessione del 4,3%. Alla luce di un utile netto è stato pari a 92 milioni (+1,7%), il cda ha deciso di proporre la distrubuzione di un dividendo di .

Al 31 dicembre 2019 la rete distributiva del Gruppo, composta da 393 punti vendita diretti (DOS) e 261 punti vendita monomarca operati da terzi (TPOS) nel canale Wholesale e Travel Retail, ha contribuito ai risultati con ricavi consolidati in aumento del 2,4%. Il canale wholesale ha avuto un andamento migliore con un +3,1%. A livello di aree geografiche, da segnalare la performance dei negozi diretti in Cina con vendite in incremento del 13,8%, mentre Centro e Sud America ha visto un +7,1% e l'area Emea ha segnato un +5,3%. A rilento il Nord America (+0,7%) e il mercato Giapponese (+0,5%). A fine 2019 la posizione finanziaria netta adjusted era positiva per 172 milioni.

Sull'evoluzione del business la società del lusso sottolinea che considerata l'epidemia di Covid-19, “non è possibile prevederne con un sufficiente grado di attendibilità né la durata, né la portata e conseguentemente valutarne in modo attendibile quelli che possono essere i reali impatti sulla performance e sulla situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo”. Pur confermando la strategia di rafforzamento, Ferragamo “ha iniziato a porre in essere una serie di azioni concrete, volte a proteggere il Gruppo e a mitigare gli effetti negativi, determinati dalla crisi innescata dalla diffusione su scala globale del Coronavirus Covid-19, sui risultati aziendali del prossimo esercizio. Tali azioni sono da ricondursi principalmente ad un assiduo ed accurato efficientamento di tutte le voci di costo, ad un controllo approfondito e costante sulla opportunità di mantenimento di determinate spese, nonché a circoscrivere l'effettuazione di investimenti nei soli progetti ritenuti essenziali o prioritari nel contesto attuale”.

“Difficile fare qualsiasi genere di previsioni in questo momento” ha precisato il Ceo Micaela le Divelec, durante la conference call con gli analisti, riferendosi sia sull'impatto del contagio sia ai tempi di un possibile recupero del business. Quest'anno il mercato cinese era atteso in crescita a singola cifra al netto tuttavia dei possibili effetti negativi del virus, si aggiunge nelle slide di presentazione dei conti. L'impatto negativo del Coronavirus - secondo il management di Ferragamo - sarà anche su Europa e Stati Uniti oltre che in Asia. Tanto che i ricavi di Salvatore Ferragamo nel primo trimestre potrebbero già subire un calo tra un terzo e un quarto rispetto all'anno scorso a causa del Coronavirus, come sottolineato, rispondendo alle domande degli analisti, dal direttore il cfo del gruppoAlessandro Corsi, sottolineando che al momento si tratta di stime preliminari.

Oltre ai conti il Cda del gruppo Ferragamo ha anche approvato la sottoscrizione dell'accordo per l'acquisizione del 100% delle quote di Arts srl, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.