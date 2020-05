Ferragamo (Altagamma): «investiamo sul brand Italia per rilanciare le filiere del lusso» di Giulia Crivelli

Un interno del Capri Palace di Anacapri, tra gli alberghi più famosi dell'isola

Appartiene a una delle famiglie che hanno reso famosi l’artigianalità, il gusto e lo stile italiani nel mondo. Figlio di Wanda e Salvatore Ferragamo, Leonardo è entrato nell’azienda di famiglia giovanissimo, per occuparsi di uno dei core business della maison, la pelletteria e poi le scarpe, costruendo da zero le collezioni maschili. Dalla metà degli anni 80 ha continuato ad avere ruoli importanti nel gruppo, ma ha anche seguito altre passioni e interessi, dalla finanza alla vela: dal 1988 è presidente del cantiere finlandese Swan, un nome quasi mitico per chiunque ami il mare. Leonardo Ferragamo ha inoltre assunto ruoli in fondazioni e associazioni, convinto che i grandi nomi del made in Italy possano svolgere un ruolo che va ben oltre la salvaguardia delle singole aziende o settori di appartenenza. Dal 2000 al 2009 ha guidato Altagamma e oggi ne è presidente onorario: in questo inizio di Fase 2, spiega, la situazione più preoccupante, a breve e medio termine, è quella del turismo.

Manca meno di un mese all’inizio dell’estate. È preoccupato per il turismo di lusso?

Una premessa: non amo la parola lusso. È dal 2000, più o meno, che il turismo italiano è entrato in una fase di profondo e proficuo cambiamento, riposizionandosi verso l’alto. Prima d’allora abbiamo quasi vissuto di rendita: il nostro è e credo resterà sempre il Paese più bello del mondo e per molti anni, per via della lira, siamo stati anche molto competitivi. Da circa 20 anni abbiamo dovuto dare meno aspetti per scontati e, grazie all’inventiva e alla passione di migliaia di piccoli imprenditori, abbiamo capito che il patrimonio naturale, artistico, ma anche enogastronomico poteva essere meglio valorizzato e difeso.

Si riferisce ai pericoli legati al turismo di massa?

Dobbiamo puntare a turisti che vengano in Italia perché ne sono incuriositi o perché la conoscono già e vogliono conoscerla meglio. Un’Italia curata, che offre servizi, oltre che bellezze naturali e artistiche, che regala esperienze umane e legate al cibo e al vino, è un’Italia di cui ci si innamora. Ogni turista diventa il migliore ambasciatore del nostro Paese: si appassiona e vuole ritrovarlo sempre più bello, accogliente e sorprendente.