Ferragamo chiude il 2020 in rosso per 72 milioni di Monica D'Ascenzo

L’annus horribilis per l’economia mondiale non ha risparmiato le società del lusso. È successo anche a Salvatore Ferragamo, che ha annunciato ieri di aver chiuso l’esercizio 2020 in rosso con una perdita di 72 milioni a fronte di ricavi consolidati scesi del 33,5% a 916 milioni di euro. Nell’ultimo trimestre dell’anno la flessione si è ridimensionata e il periodo è terminato con ricavi in calo del 20,4% e il risultato operativo (Ebit) è stato positivo per 9 milioni.

Ulteriori segnali di miglioramento stanno venendo da questo primo trimestre 2021. La società sta assistendo a «una ripresa del mercato americano: a marzo c'é stata una maggiore frequenza dei clienti nei negozi» ha commentato Michele Norsa, vicepresidente esecutivo di Ferragamo, nella call con gli analisti, proseguendo poi: «La Cina cresce a doppia cifra e continuiamo a essere fiduciosi sul mercato cinese», però «le nostre preoccupazioni sono relative all'Europa, dove l'evoluzione dello scenario pandemico non è chiaro, anche a livello di singoli Paesi. Per questo rimaniamo prudenti per l'Europa».

Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'amministratrice delegata Micaela Le Divelec: «Nel 2021 le vendite in Asia hanno registrato una performance migliore rispetto alle altre aree e in particolare sono andate molto bene in Cina, dove c'è stata una forte accelerazione» rispetto ai primi mesi del 2020. «Anche la Corea ha registrato una performance molto positiva nel retail, a doppia cifra» ha detto ancora la manager, affermando invece che l'Europa è stata colpita dai lockdown introdotti a inizio 2021 in vari Paesi: «Il quadro è incerto ed è difficile comprendere come evolverà la situazione». Negli Stati Uniti, ha precisato Le Divelec, l'atmosfera è tornata positiva «da un paio di settimane» e anche il Giappone dovrebbe accelerare. «Ci adegueremo nelle varie aree man mano che cambierà il mood e con il ritorno alla normalità», ha detto ancora sottolineando che la casa punta sulla strategia dell'omnichannel. Per altro, alla luce dei risultati, l'amministratrice delegata e alcuni consiglieri hanno comunicato di rinunciare, in tutto o in parte, al proprio compenso per il 2021.