Ferragamo corre dopo i conti con margini sopra le stime degli analisti

(REUTERS)

Salvatore Ferragamo in evidenza a Piazza Affari all’indomani della diffusione della trimestrale, nonostante i ricavi siano diminuiti del 2,9% circa a 290 milioni. Le azioni vantano la performance migliore del Ftse Mib. Gli analisti di Equita continuano a consigliare cautela sui titoli , visto che il gruppo è ancora in una fase di rilancio. D'altra parte hanno ritoccato al rialzo le stime per fine anno e per gli anni venturi, alla luce dei numeri di ieri e soprattutto dei margini risultati superiori alle attese.



Nel dettaglio ieri la casa di moda fiorentina ha annunciato di avere chiuso i primi nove mesi del 2019 con ricavi per 994 milioni di euro, in aumento del 2,3% a tassi di cambio correnti e dell’1,9% tassi di cambio costanti rispetto al terzo trimestre 2018. Nel solo terzo trimestre 2019 i ricavi hanno registrato una diminuzione del 2,9% (-3,6% a cambi costanti). L'ebitda , al netto dell'impatto IFRS162, è stato pari a 147 milioni di euro nel periodo gennaio-settembre, in miglioramento dell'1,5%. L'utile netto del periodo escluso IFRS16, inclusivo del risultato di terzi, ammonta a 65 milioni di euro per i primi nove mesi dell’esercizio 2019, sostanzialmente stabile (-0,5%) rispetto allo stesso periodo del 2018. L’utile netto di pertinenza del gruppo escluso IFRS162 risulta pari a 63 milioni rispetto ai 64 milioni di euro registrati nel 2018, segnando una diminuzione dell'1,5%. Nel solo terzo trimestre l’utile netto è peggiorato del 71%.

Per Equita i numeri sono migliori delle attese soprattutto per quanto riguarda i margini «supportati più del previsto dal mix di canale, meno scontistica, mix di prodotto e cambi», hanno commentato gli analisti della sim. La sorpresa, però, hanno sottolineato gli esperti, si riduce a livello di utile netto per tasse e impatto IFRS16. Durante la conference call è stato indicato che l’outlook appare ragionevole con un fatturato di fine anno atteso a 1,37 miliardi e un ebitda escluso l’imparro Ifrs a 200 milioni.

«Alziamo le stime sul fatturato dello 0,5% per il periodo 2019-21, sull’ebitda del 2% e sull’utile netto del 65», hanno indicato gli esperti di Equita, che dunque hanno alzato del 4% il target di prezzo delle azioni a 18 euro, pur sottolineando che per adesso la società rimane in fase di transizione e le valutazioni attuali scontano già la potenziale accelerazione incorporata nelle stime 2020-21.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)