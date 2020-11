Ferragamo guarda al Far East di Ma.Cas.

1' di lettura

In uno degli anni più difficili che il mondo del lusso (e non solo) ricordi, Ferragamo punta sui propri capisaldi - eleganza, tradizione, alta qualità e definizione nei minimi dettagli - per stimolare gli appassionati di orologeria a caccia di pezzi timeless e, insieme, nuovi. E, magari, conquistare una nuova fascia di pubblico: con i mercati asiatici in ripresa, infatti, per il lusso si apre una nuova, importante partita in Estremo Oriente.

In questo solco si inserisce il Ferragamo Evolution, un modello da uomo che all’eleganza signature della maison fondata da Salvatore Ferragamo unisce uno spirito vintage. Il modello rispecchia uno dei trend del momento, con la cassa ovale accesa da un rehaut colorato che circonda il quadrante guilloché a righe verticali.

Soffermandosi sui dettagli del quadrante, si notano indici e lancette luminescenti. A offrire una personalizzazione ulteriore è il logo Double Gancini, posizionato a ore 8. Infine, non può mancare il datario, a ore 3. Il bracciale, invece, è in acciaio, bicolore o nero.

In puro stile Ferragamo - una maison fiera della propria tradizione - è il fondello, decorato con un’incisione che raffigura Palazzo Spini Feroni, sede storica della maison nel cuore di Firenze. Il Palazzo è oggi sede del Museo Ferragamo - attualmente chiuso a causa del Covid - che ospita mostre (l’ultima: Sustainable thinking) che attingono ai preziosi archivi della maison e ne promuovono i valori.