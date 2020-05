Ferragamo, il mercato festeggia il ritorno di Norsa Nelle prime battute della seduta il titolo del gruppo del lusso italiano strappa al rialzo, dopo il riassetto della governance. di Monica D'Ascenzo

Ferragamo vola in Borsa dopo che il consiglio d’amministrazione ha definito un nuovo assetto di governance della società. Ad avvio di seduta il titolo non riusciva a fare prezzo per poi entrare agli scambi con un rialzo del 10% a 12,32 euro.

Il ritorno di Michele Norsa

Ieri il gruppo del lusso italiano ha annunciato un nuovo assetto di governance della società, con l’azionista di controllo Ferragamo Finanziaria impegnata nel ruolo di guida e indirizzo strategico dell’azienda e la gestione affidata interamente a figure manageriali. Michele Norsa è stato nominato vicepresidente esecutivo e Ferruccio Ferragamo mantiene la presidenza. Confermati tutti i poteri dell’amministratrice delegata Micaela le Divelec Lemmi.

In occasione della riunione del board, riunitosi sotto la presidenza di Ferruccio Ferragamo, si è dimesso dalla carica consiliare Giacomo (James) Ferragamo per lasciare un posto in consiglio ed è stato cooptato in sostituzione Michele Norsa nuovo consigliere, attribuendogli l’incarico di vicepresidente esecutivo e conferendogli i poteri esecutivi in precedenza esercitati dal presidente Ferruccio Ferragamo.