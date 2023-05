Ferragamo rende omaggio al ruolo delle donne del boom economico

Ascolta la versione audio dell'articolo

è stata prorogata fino al 20 settembre prossimo la mostra Donne in equilibrio 1955-1965, allestita a Palazzo Spini Feroni, a Firenze, sede del museo Ferragamo. La mostra è un modo per onorare la memoria di Wanda Miletti Ferragamo, che dal 1960 fino alla sua scomparsa, nell’ottobre 2018, è stata la guida del brand Salvatore Ferragamo, cercando sempre un equilibrio tra la dimensione lavorativa e la famiglia. La mostra esamina la complessa realtà femminile in Italia tra gli anni 50 e 60, quando Wanda Ferragamo cambiò drasticamente la sua vita. Nell’agosto del 1960, alla morte del marito, fondatore del marchio, decise di non chiudere l’azienda ma anzi di trasformare un laboratorio artigianale di calzature da donna in una casa di moda, dove i figli potessero dare continuità a quel solco di innovazione e creatività iniziato dal marito Salvatore.

Il percorso espositivo, attraverso oggetti, abiti, opere d’arte, filmati, fotografie, intende tratteggiare le attività e le scelte di donne di età diversa, anche in ambiti lavorativi fino ad allora riservati quasi esclusivamente agli uomini: donne delle professioni, dell’arte, della cultura, della politica e del lavoro che attraverso le loro esperienze personali illuminano la più lunga rivoluzione dell’età contemporanea, quella che ha segnato la fine della separazione dei ruoli tra uomini e donne. Sullo sfondo si delineano i molti interrogativi che la pandemia ha evidenziato, suggerendo l’urgenza di una più attenta lettura delle relazioni di genere.

La mostra a Palazzo Spini Feroni si completa con un altro progetto espositivo, solo digitale, realizzato in collaborazione con il corso Arts Curating di Istituto Marangoni Firenze, nel quale sono state raccolte e commentate le opere di undici artiste internazionali, in una riflessione corale sul tema delle identità.

La forte attenzione del brand Salvatore Ferragamo ai temi sociali, come pure a quelli ambientali (certificata dal Cdp e dalla Science based targets initiative), pervade tutta la strategia di business della società, che non a caso figura in alta posizione nel ranking dei Leader della sostenibilità 2023 Sole 24 Ore-Statista.