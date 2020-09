Ferragamo: rimbalzo firmato da Cina e Corea Dopo la grande gelata, a luglio e agosto le vendite del gruppo fiorentino sono salite a doppia cifra in Asia. Sabato la sfilata a Milano di Silvia Pieraccini

Piccoli segnali crescono, per tornare alla normalità pre-Covid. I segnali che la maison Ferragamo lancia in questo settembre sono tre, tutti indice della volontà di ripartire: una sfilata fisica alla Milano Fashion week; un aumento delle vendite registrato negli ultimi due mesi in Asia, primo mercato di sbocco del gruppo; una riscoperta delle origini e del lavoro del fondatore Salvatore Ferragamo, geniale calzolaio guidato dall’idea di fare scarpe belle, con i tacchi alti e allo stesso tempo comode, declinata attraverso un docu-film, la ristampa della sua biografia e una serie di podcast interpretati da personaggi dello spettacolo e della cultura.

Sfilare per immergersi nella creatività

Per il gruppo fiorentino del lusso quotato in Borsa e controllato dalla famiglia Ferragamo, 1,37 miliardi di ricavi 2019, è una fase intensa e delicata. La sfilata alla Rotonda della Besana in programma sabato 26 settembre, all’aperto così da correre meno rischi sanitari, sarà co-ed uomo e donna, firmata dal direttore creativo Paul Andrew. Gli ospiti saranno meno di 200, ma la scelta di non ricorrere solo al digitale è significativa: «La pandemia ha pesato sui risultati del primo semestre per l’intero settore - dice l’amministratore delegato di Ferragamo, Micaela leDivelec Lemmi - ma tornare a sfilare fisicamente vuole essere un messaggio importante della volontà di ripartire recuperando occasioni di immersione totale nella creatività».

I cali di ricavi del primo semestre sono stati pesanti (-46,6%) ma nei mesi di luglio e agosto le vendite sono cresciute rispetto al 2019 sia in Cina che in Corea e nel canale digitale. «Lo scenario globale è ancora molto volatile e incerto – spiega l’amministratore delegato - in Ferragamo stiamo pianificando l’attività verso una progressiva normalità e stiamo spingendo soprattutto nei mercati chiave come la Cina».

Il rimbalzo di luglio e agosto lascia ben sperare: «In questi due mesi – aggiunge l’ad - sono arrivati segnali di ripresa incoraggianti dall’Asia: le vendite di Cina e Corea hanno registrato incrementi double digit, offrendo ottime prospettive per investimenti e crescita futura. Sempre in questi due mesi abbiamo avuto buoni segnali anche da Paesi come Taiwan, e più recentemente Canada e Brasile, ma anche Russia e Middle East stanno progressivamente recuperando».

Se il futuro sembra schiarirsi dopo la “grande gelata” della prima parte dell’anno, l’azienda fiorentina torna a guardare anche al passato, a quel Salvatore Ferragamo che l’ha fondata quasi 100 anni fa a Firenze, eletta città di lavoro al ritorno dall’America dov’era andato a cercare fortuna partendo da un piccolo paese campano, Bonito.