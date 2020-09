Ferragamo, semestre in rosso per 86 milioni di euro

Ricavi per area geografica



Nello spaccato geografico si evidenzia la riconferma dell’area Asia Pacifico come primo mercato per il gruppo, raggiungendo oltre il 44% dei rRicavi totali, in calo del 39,9% (-39,1% a tassi di cambio costanti), rispetto al primo semestre 2019. La performance del secondo trimestre 2020 nell'area (-35,3% a tassi di cambio costanti), in recupero rispetto al trimestre precedente, ha beneficiato della performance positiva dei negozidiretti in Cina continentale, che hanno registrato un aumento delle vendite pari a 11,6% a tassi di cambio costanti. Una crescita analoga si è registrata, nel secondo trimestre 2020, anche nei negozi diretti in Corea del Sud, che hanno mostrato una performance in crescita nell'arco di tutto il primo semestre dell’anno.

Il mercato giapponese nel primo semestre 2020 ha riportato una diminuzione dei Ricavi del 37,4%(-39,3% a tassi di cambio costanti). L’andamento nel secondo trimestre 2020 (-56,1% a cambicorrenti e -58,4% a tassi di cambio costanti) è stato fortemente impattato dalle prolungatechiusure dei punti vendita nel periodo. L’intero continente asiatico rappresenta pertanto oltre il 54% delle vendite totali del Gruppo.

L’area EMEA ha registrato, nel corso del primo semestre 2020, un calo dei Ricavi del 51,7% (-51,2%a tassi di cambio costanti) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un secondotrimestre (-71,9% a tassi di cambio costanti) fortemente impattato dalle chiusure dei negozi edall'assenza dei flussi turistici nel periodo.

L’area del Nord America ha registrato, nel corso del primo semestre 2020, un calo dei Ricavi pari al 54,4% (-57,8% a tassi di cambio costanti), rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2019, con unandamento nel secondo trimestre 2020 del -81,1% (-83,2% a tassi di cambio costanti) severamente condizionato dalle chiusure dei negozi nel periodo, in seguito al lock-down e inmisura minore per i movimenti di protesta sociale. L’area del Centro e Sud America ha registrato un calo del 54,6% (-50,1% a tassi di cambio costanti) con un andamento nel secondo trimestre 2020 del -89,2% (-83,1% a tassi di cambio costanti) fortemente penalizzato dalle chiusure dei negozi nel periodo