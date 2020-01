Ferragamo volatile dopo la diffusione delle vendite del 2019

(AP)

Salvatore Ferragamo volatile a Piazza Affari, all’indomani della diffusione delle vendite del 2019, migliorate del 2,3% a 1,37 miliardi. I titoli, dopo un avvio sotto tono, hanno imboccato la strada del rialzo, arrivando a vantare un progresso di oltre il 2%, ma poi hanno di nuovo azzerato i guadagni.

I dati sui ricavi dell’ultimo trimestre del 2019, pari a 383 milioni, calati di un frazionale 0,1% a tassi costanti e saliti del 2,1% a tassi di cambio correnti, sono risultati al di sopra del consensus che era attorno a 376-379 milioni. Gli analisti, però, raccomandano cautela, in considerazione dell’andamento piatto delle vendite negli ultimi tre mesi dell’anno. Equita, ad esempio, consiglia un ‘Hold’ sulle azioni della società fiorentina. Gli esperti della sim hanno per altro abbassato del 7% il target di prezzo, portandolo a 16,8 euro, livello inferiore ai corsi di Borsa. Del resto, alla luce dei dati diffusi ieri, hanno ridotto le stime sul 2020, «tagliando il fatturato del 3% e l'ebitda ex-IFRS16 dell’8% a 219 milioni, l`utile del 15%, a 95 milioni». Per gli analisti l’anno in corso si profila come «un periodo di ulteriore investimento sul brand».



Gli esperti di Citigroup sono anche più negativi: raccomandano di vendere le azioni ('Sell') di Ferragamo, visto che nel quarto trimestre la società non ha vantato un’inversione di tendenza nelle vendite. In più all’orizzonte si addensano numerose incertezze: dall’impatto delle proteste a Hong Kong, al dilagare del corona virus che potrebbe frenare i ricavi di un gruppo particolarmente esposto allo shopping dei cinesi e dei turisti in viaggio. Le azioni, per Citi, sono care, con il rapporto tra prezzo e utili attesi per il 2020 che si attesta a 29 volte.

La banca Usa ha ricordato che nel quarto trimestre 2019 le vendite retail ‘like-for-like’, ossia a parità di cambi e di perimetro, sono rimaste praticamente stabili. Sono invece andate bene quelle del canale secondario e quelle all’ingrosso, migliorando quest’ultime del 3% circa a tassi costanti, oltre le attese del mercato. «La società – hanno sottolineato gli analisti di Citi - non ha dato indicazioni sulle vendite di gennaio, ma noi riteniamo che a parità di perimetro e di tassi di cambio siano risultate in linea con gli ultimi tre mesi del 2019». Non è tuttavia da escludere che il trend, hanno inoltre aggiunto gli esperti di Citi, sia diventato negativo sull’effetto del coronavirus che sta fermando i viaggi. La banca d’affari ha ricordato che a livello geografico, nel quarto trimestre, le vendite di Ferragamo hanno accelerato in Europa, salendo del 9%, dopo il +5% del terzo trimestre, beneficiando della forte domanda dei turisti. Nel Nord America sono salite del 2% (-5% nel terzo trimestre), mentre nell’area Asia Pacifico sono calate del 4%, ma nel terzo trimestre il ribasso era stato dell’11%. In particolare, hanno argomentato gli esperti, le vendite in Cina sono salite attorno al 5%, mentre sono peggiorate del 50% a Hong Kong, dopo il -45% registrato nel terzo trimestre. Il giro d'affari ha rallentato il passo anche in Giappone (-10% dopo -2% del terzo trimestre), riflettendo l’effetto del rialzo dell’Iva. Infine in Centro e Sud America è calato del 3%, dopo il rialzo del 5% del terzo trimestre. A livello di prodotti, le vendite di capi in pelle sono diminuite dell’1%, quelle di scarpe sono salite del 2% come nel terzo trimestre e quelle di abbigliamento sono diminuite del 6%. Gli accessori, inoltre, sono aumentati del 3%, mentre i profumi hanno rallentato dell'1% ma nel terzo trimestre erano addirittura scivolati del 35%.

