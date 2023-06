Ferragni rimescola l’azionariato. In campo Avm con un club deal

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo mesi di gestazione e di due diligence il riassetto della società a cui fa capo il brand di Chiara Ferragni è arrivato alle battute finali. La chiusura dell’accordo è prevista per la prossima settimana, salvo eventuali ultimi aggiustamenti. La società in questione è Fenice, che oggi vede nell’azionariato come primo socio con una quota del 40% Alchimia, la società di investimento che fa capo all’imprenditore Paolo Barletta. A seguire con il 32,5% Sisterhood, controllata al 100% da Chiara Ferragni...