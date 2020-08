Ferragosto all’aria aperta per gli italiani: più di uno su due ha scelto di spostarsi, torna la tradizione del picnic Indagine Coldiretti/Ixè: circa 4,5 milioni hanno scelto di trascorrere la giornata all'aria aperta con familiari e amici con grigliate o piatti portati da casa per evitare il rischio di assembramenti

Circa 4,5 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all'aria aperta con familiari e amici con grigliate o piatti portati da casa per evitare il rischio di assembramenti, nel rispetto delle misure imposte dall'emergenza coronavirus. Oltre 8 italiani su 10 (l’81%) che hanno colto l'occasione della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati e recuperare la voglia di stare insieme pur nel rispetto delle restrizioni imposte dal coronavirus.

È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè dalla quale viene fuori che più di un italiano su due (il 54%) ha scelto di spostarsi e non è restato a casa e ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti e amici per andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita fuori porta.

Ma c’è anche chi lavora o è rimasto a casa

Per un 20% di italiani, invece, oggi, 15 agosto, è un giorno come tutti gli altri, magari da passare al lavoro per recuperare il tempo perso con il lockdown, e un altro 26% è restato a casa a riposare. Praticamente azzerate a causa delle misure sul distanziamento sociale le presenze a manifestazioni pubbliche come concerti o sagre che sono state quasi ovunque annullate.

Agriturismi scelti da 400mila vacanzieri

Sono circa 400mila i vacanzieri che hanno scelto di raggiungere un agriturismo all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta ma anche della sicurezza, visto che le campagne sono i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Questo secondo le elaborazioni Coldiretti sui dati di Terranostra e Campagna Amica, dalle quali si evidenzia però che a pesare è l'assenza degli stranieri, a partire dagli americani, soprattutto in quelle regioni dove la presenza di ospiti esteri arriva a pesare fino al 60% del totale.

A Olbia, Ladispoli e Nettuno stop ai falò

Lo strano Ferragosto dell'estate del Covid ha registrato lo stop ai falò sulla spiaggia. È il caso di Olbia, dove il sindaco Settimo Nizzi, attraverso due ordinanze recenti ha vietato il consumo di bevande per strada se non in bicchieri di carta o in materiale compostabile, e ha previsto il divieto di campeggi e falò in spiaggia. Via libera invece a musica, spettacoli e intrattenimento sino alle 3 del mattino successivo. Una scelta analoga è stata fatta a Ladispoli, dove non si possono accendere falò di nessun genere o campeggiare e bivaccare, e a Nettuno, dove è severamente vietata l'accensione di falò e fuochi di ogni genere in spiaggia. A Ravenna, sono stati predisposti servizi speciali che prevedono l'impiego di 100 agenti di Polizia locale di cui 70 impegnati nel controllo del territorio e 30 nel servizio di prevenzione e sicurezza nelle spiagge.