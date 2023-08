Ferragosto: da Meloni a Salvini, i politici scelgono la Puglia. Calenda in Normandia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lo scorso anno, agosto è stato il mese della campagna elettorale, prima delle elezioni del 25 settembre. Quest’anno la politica può rallentare. Ed è la Puglia la meta più gettonata per il Ferragosto. Vacanze in Valle d’Itria per Giorga Meloni, che però proprio ieri ha fatto un blitz in Albania. Ha lasciato la masseria di Ceglie Messapica, dove stava trascorreva le vacanze con il marito, la figlia, la sorella Arianna e il cognato, il ministro Francesco Lollobrigida, per partire in traghetto da Brindisi per un breve viaggio a sorpresa, destinazione Valona, raccogliendo l’invito del primo ministro Edi Rama.

Di casa in Puglia Conte, Fitto e Boccia

Poche ora dopo è arrivato in Puglia il vicepremier Matteo Salvini, che dove aver passato qualche giorno in Versilia dai suoi social ha fatto gli auguri di buona festa dell’Assunzione, mostrandosi in foto con lo sfondo delle case bianche di Polignano a Mare. In Puglia sono poi di casa, il leader M5S Giuseppe Conte e il ministro Raffaele Fitto, oltre che i capogruppo in Senato di Pd Francesco Boccia e di Fi Licia Ronzulli.

Loading...

Calenda con famiglia in Normandia

Riservatissimo sulle sue vacanze Antonio Tajani, che mostra sui social una foto al lago. Ferragosto casalingo anche per il presidente del Senato Ignazio La Russa, vicino Catania. Mentre il presidente della Camera Lorenzo Fontana passerà le vacanze sulla sponda veneta del lago di Garda. La ministra per le riforme Elisabetta Casellati invece ha scelto la montagna, Cortina. Per il leader di Azione Carlo Calenda Ferragosto in viaggio, direzione Normandia con la famiglia, per mostrare ai ragazzi i luoghi dello sbarco del ’44: «Finalmente si parte, sulle orme di D'Artagnan e Eisenhower, alla conquista del Bastione di Saint Gervais e di Omaha Beach», scrive su Twitter, «per insegnare ai ragazzi perché “non possiamo non dirci occidentali”. E perché vale la pena combattere per rimanerlo».

Santanché tra Cortina e il Twiga

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non intende muoversi dal ’suo’ lago, sotto le Prealpi varesine. Il titolare dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha fatto sapere che stara’ nella sua casa in campagna, nella bassa biellese. La ministra del Turismo Daniela Santanché, invece, farà su e giù tra la casa di Cortina e il Twiga a Forte dei Marmi.

Bonaccini a Cesenatico, Sangiuliano a Roma

Il presidente del Pd e della Regione Emilia Romagna Stefano Bonacvcini trascorrerà la sera tra Cesenatico e Gatteo Mare, “ricordando Raoul Casadei, che proprio oggi avrebbe compiuto 86 anni”, come scrive lui stesso sui social. Ferragosto a Roma per il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha in agenda una riunione con i Direttori generali e la visita alla mostra ’Gladiatori nell’Arena’.