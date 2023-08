Ferragosto senza il pienone: bene gli stranieri, italiani in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’obiettivo è raggiungere i numeri del 2019 e sono certa che con la fine dell’anno li raggiungeremo. Certo c’è stata una flessione del 20% dei tassi di occupazioni delle camere per la clientela italiana mentre fino a luglio i flussi internazionali sono stati positivi. Sono questi ultimi che fanno la differenza e ci permetteranno il sorpasso». Questo il primo bilancio dell’estate 2023 tracciato da Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi. Un bilancio su cui pesano il carovita e l’inflazione, gli aumenti dei mutui e i rincari di hotel, ristoranti e altri servizi usati dai vacanzieri. «Le famiglie soffrono per questi fenomeni esogeni», sottolinea la presidente.

Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, parla di una estate a due velocità «con alcune destinazioni come, per esempio, le città d’arte, la costiera amalfitana, le isole del Golfo, Taormina hanno beneficiato della presenza degli ospiti nordamericani in tutti i segmenti dell’offerta». Per questa clientela è vincente l’offerta culturale che nel lungo ponte di Ferragosto ha visto oltre 500mila ingressi nei musei statali (24mila al Colosseo).

Ruolo determinante degli stranieri

In parecchie regioni gli arrivi da oltre confine sono determinanti. È il caso del Veneto dove ad agosto «nelle località balneari circa i due terzi delle presenze sono straniere - sottolinea Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto -. Il dato di Ferragosto è sicuramente significativo e le percentuali di occupazione al momento sono positive e molto vicine all’andamento del 2022». Per quanto riguarda settembre l’assessore segnala che «le prenotazioni sono già pari ai due terzi dei dati registrati nel 2022, confidando anche nel bel tempo».

Ben diverso il quadro per quelle destinazioni che “vivono” di turismo italiano ed europeo. «In Versilia ad agosto c’è stato un calo del 15%, la stessa percentuale in Liguria, la Romagna soffre e per la prima volta la Puglia, dopo anni di crescita a doppia cifra, ha un numero di presenze inferiore all’agosto 2022», spiega Bocca. In altre parole rispetto al 2022 soffrono tutte quelle località frequentate da una clientela nazionale e tedesca che diserta il Belpaese anche a causa dei venti di recessione economica che soffiano su Berlino.

La concorrenza dell’extralberghiero

Nonostante ciò anche il presidente di Federalberghi prevede che «a fine anno il saldo delle presenze sarà vicino a quello del 2019 grazie alle città d’arte che hanno sovraperformato». C’è poi il nodo della concorrenza fatta agli hotel dalle attività extra alberghiere. Secondo i dati del ministero del Turismo ad agosto la saturazione media dell’extralberghiero sulle piattaforme online è del 60% contro il 39% medio delle strutture ricettive online che sale al 43% nelle località balneari.