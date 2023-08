Ferragosto senza sold out: record di turisti stranieri ma italiani in ritirata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che siano nelle spiagge low cost in Albania o in Montenegro o che siano stati costretti a rimanere a casa per colpa del caro prezzi, gli italiani quest’anno per Ferragosto sembrano battere un po’ la ritirata. Molto bene vanno gli stranieri, che però come è ovvio non si trovano in tutte le destinazioni, ma spesso si limitano ad andare nelle classiche Roma-Firenze-Venezia e magari Costiera Amalfitana e Capri. Il turismo italiano così vive un Ferragosto un po’ sbiadito.

No sold out in Sardegna e in Versilia

Come sintetizza il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca: “non sta andando male, per carità, ma nemmeno a gonfie vele come dovrebbe essere in questo periodo. Non c’è il tutto esaurito in Sardegna, in Versilia siamo al 70% di occupazione (l’anno scorso eravamo all’87%). Insomma possiamo dire un calo generalizzato del 15% ma in certi luoghi purtroppo molto di più, si arriva anche a meno 30%”.

Non crede ai dati catastrofici ma nemmeno canta vittoria la ministra del Turismo Daniela Santanchè che si concentra sulla strategia futura: “Non parlerei di calo, ma nemmeno di successo. Direi che finalmente possiamo ricominciare a discutere di turismo e progettare le prossime mosse. In effetti, questo è il primo anno senza restrizioni da pandemia: non abbiamo dati “drogati” dall’emergenza, e quindi, in un certo senso, possiamo parlare di anno zero”.

La qualità si paga

Sul caro vacanze in Italia e in particolare in Puglia è intervenuto durante una visita istituzionale a Fasano anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “Dobbiamo spiegare che la qualità si paga. Quindi quando uno paga un po’ di più è perché ha di più. Lo vediamo nelle produzioni enogastronomiche italiane, dobbiamo spiegare al mondo che paghi di più un’eccellenza e la Puglia è un’eccellenza”. E aggiunge: “Magari tra 15-20 anni qualche nazione anche di fronte a noi avrà lo stesso tipo di qualità della Puglia, ma per ora non ce l’ha e quindi i prezzi sono inferiori”.

Caro vacanze non solo in Italia

Bocca invece sottolinea il fatto che il caro prezzi non è solo un problema italiano: “In Grecia i prezzi sono triplicati, in Spagna idem. Mykonos è cara come il fuoco e così Ibiza. Quindi smettiamola di dire l’Italia è cara e gli altri sono a buon mercato. In generale la vacanza è aumentata di costo. Per questo lanciamo l’appello che tutti gli euro disponibili, ad esempio ora che c’è il tema degli extra profitti delle banche, siano messi sul cuneo fiscale: bisogna mettere più soldi in tasca agli italiani, altrimenti si bloccano i consumi. Del resto l’aumento dei tassi serviva a bloccare l’inflazione, altrimenti si va in recessione che è quello che sta succedendo”.