Ferragosto, dalla Versilia alla Romagna: cosa dicono le prenotazioni. Dove c’è il pienone e dove no

Ferragosto con il pienone o no? «Al momento abbiamo constatato una ‘sofferenza' della domanda interna rispetto a quella internazionale, con una “polarizzazione” delle presenze nei fine settimana e una sua riduzione durante il periodo feriale». Con queste parole Antonio Capacchione, presidente del sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio, inquadra l’andamento delle presenze turistiche in Italia questa estate e durante il Ferragosto nelle spiagge della penisola. Non è dunque un ferragosto sold out in Italia anche se ogni località fa storia a se.

Versilia e Sardegna senza sold out

Non c’è il tutto esaurito in Versilia, classica meta ferragostana italiana. «Siamo al 70% di occupazione (l’anno scorso eravamo all’87%)» dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Trend simile a quello che si registra in Sardegna. Secondo i dati raccolti dal tour operator Vamonos Vacanze, in tutt'Italia vi è un calo generalizzato del 15%, ma in alcune località si arriva anche a un -30%.

In Veneto verso il tutto esaurito negli alberghi

Altro clima si respira in Veneto. La vigilia di Ferragosto si presenta con gli hotel quasi tutti pieni nelle principali località turistiche a detta di Federalberghi. In testa ci sono le località di mare, da Jesolo a Caorle, da Sottomarina a Eraclea mare, dove il 96% delle strutture sono già al massimo delle prenotazioni. Molto bene sta andando anche la montagna, con le strutture alberghiere quasi al completo, per il 90%. Qualche camera per singole notti in questa settimana si può ancora trovare, spiega il presidente della federazione, Massimiliano Schiavon, “ma nella maggior parte degli hotel si va ormai verso il quasi tutto esaurito. Si sta registrando il definitivo superamento delle dinamiche ancora condizionate dal periodo della pandemia”. La festa di metà dell’estate dà buoni riscontri anche nelle città d’arte, in primis Venezia, così come nel lago di Garda, i borghi storici, le città murate. Positivo il settore termale. A spingere Ferragosto ha influito il bel tempo e le temperature in rialzo. Le città d’arte sono preferite soprattutto dai turisti americani.

Romagna sottotono

La Romagna sperava in un Ferragosto diverso: sulla riviera infatti c’è molta gente, ma non c’è quel pienone che si era soliti registrare in anni passati, quando nei giorni di metà agosto non era praticamente possibile trovare una camera libera. Gli operatori di Rimini e dintorni non nascondo un po’ di delusione per un periodo sotto le attese, che certo riguarda quasi tutte le località turistiche italiane, ma che da queste parti fa più male, perché la partenza della stagione estiva era stata rallentata a causa dell’alluvione. Un effetto più psicologico che reale: i danni dell’evento atmosferico estremo di maggio che ha sommerso la pianura e funestato di frane la collina e la montagna, ha colpito molto l’entroterra, lambendo appena la costa, ma le immagini che hanno fatto il giro del mondo hanno finito per penalizzare anche la riviera, con una pioggia di disdette che con il passare delle settimane si è un pò attenuata. Ma agosto non è comunque riuscito a compensare una flessione generalizzata dovuta anche al caro-prezzi e all’inflazione. I numeri che definiranno questa situazione si conosceranno probabilmente solo nelle prossime settimane, ma fra gli operatori turistici la sensazione è netta. “A Ferragosto - dice al Carlino di Rimini il presidente provinciale di Confesercenti Fabrizio Vagnini - si registra finalmente un ritorno alla crescita dei flussi turistici, anche se restiamo lontani dalle attese e registreremo con ogni probabilità una flessione rispetto ai numeri dello scorso anno”.

Verso pienone per spiagge e ristoranti litorale Roma

Per ristoranti, stabilimenti balneari e locali del litorale romano ci si avvia ad un pienone di prenotazioni e presenze per il periodo di Ferragosto. Pronti alla tintarella ed a gustare, come da tradizione, spaghetti con le vongole o ricette a base di pesce, non solo i romani non partiti in questo periodo per le vacanze, ma anche tanti turisti stranieri, statunitensi, spagnoli e nord europei in testa, che stanno frequentando, come non mai, tra la soddisfazione di alberghi e bed and breakfast, in particolare il vasto territorio di Fiumicino e non solo più, come in passato, per un turismo mordi e fuggi. “Abbiamo dovuto dire stop alle prenotazioni già da due settimane e ci sono anche molti stranieri tra gli avventori”, riferisce un noto ristorante sul lungomare di Fiumicino. Molti romani anche nelle pescherie per acquistare prodotti freschi, pescati in questi giorni dalla flotta locale di Fiumicino. Massima vigilanza anche per spiagge, aree verdi, strade principali di accesso alle località, da Fiumicino a Fregene fino a Maccarese e Passoscuro, ed anche, in particolare, per i falò ed i bivacchi abusivi. In collaborazione con le altre Forze dell’ordine, rafforzato anche il servizio della Polizia locale di Fiumicino. Oltre ai riti legati alle processioni a mare a Fiumicino e Fregene, concerti ed al cabaret (il 14 sera Max Giusti) lungo il porto, molte iniziative negli stabilimenti e chioschi balneari. In occasione del ponte di Ferragosto lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto tutti i siti, a Fiumicino ed Ostia Antica, del Parco archeologico saranno aperti al pubblico secondo il consueto orario.A Fiumicino, l’Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, il Museo delle Navi e la Necropoli di Porto all’Isola Sacra osserveranno il giorno di chiusura settimanale mercoledì 16 agosto.