Ferrajoli: «Umanità al bivio, serve una Costituzione della Terra»

«Esiste un'alternativa al male, agli egoismi, allo sfruttamento, alla devastazione della Terra, al pericolo nucleare, al respingimento dei migranti, alle disuguaglianze più scandalose, rese visibili dalla tecnologia delle comunicazioni, alla mentalità coloniale che si manifesta nel rapporto tra l'Occidente e il resto del mondo?».

La lectio magistralis di Luigi Ferrajoli a Riace

Non vola una mosca in piazzetta Donna Rosa a Riace, nella Locride. Le parole di Luigi Ferrajoli, professore emerito di Filosofia del diritto e della politica all'università Roma Tre, fra i fondatori di Magistratura democratica, colmano il luogo simbolo del borgo dell’accoglienza. «Cos’è la globalizzazione se non un insieme di violazioni massicce di tutti i diritti e i beni fondamentali che stanno portando il mondo e l’umanità alla catastrofe?». Il tono di Ferrajoli è sempre pacato, ma il senso del discorso si fa duro.

«Le nostre generazioni sono a rischio di estinzione»

«Io credo che dobbiamo essere consapevoli del fatto che viviamo il momento più drammatico della storia dell’umanità. Non era mai successo che il mondo fosse così in pericolo come adesso, e il pericolo è l’estinzione, 50 o 100 anni ancora, forse, ma di questo passo saremo noi le ultime generazioni. Serve un cambiamento di rotta. Una Costituzione della Terra, “rigida”, vincolante, un’alternativa istituzionale e politica che ponga un limite ai poteri selvaggi degli Stati sovrani e dei mercati globali. Un patto di convivenza pacifica che istituisca un demanio planetario a tutela dei beni vitali della natura, che metta al bando le armi, introduca un fisco globale e necessarie istituzioni di garanzia, per sanità ambiente, istruzione, in difesa delle libertà fondamentali e dei diritti sociali. Può apparire un’utopia, ma è l’unica strada percorribile. Rispetto a quella grande stagione costituente, dopo la seconda guerra mondiale, è cambiata la geografia del potere, il rapporto fra politica ed economia si è ribaltato. I danni sono evidenti, dobbiamo correre ai ripari».

Estate al Villaggio Globale

Nella piazzetta del Villaggio Globale, a seguire la lectio magistralis dell’autorevole giurista, autore di saggi tradotti in molte lingue, insignito in tutto il mondo di riconoscimenti istituzionali e accademici, c’è un pubblico prevalentemente giovane, studenti universitari arrivati dal nord, gli attivisti under 30 partiti da Torino dell’associazione Spostiamo Mari e Monti, il gruppo di padre Alex Zanotelli, missionario comboniano che a Riace ha avviato un campo di lavoro e di spiritualità, tanti turisti solidali. L'occasione è l’Estate al Villaggio Globale 2023, due settimane di dibattiti, mostre fotografiche, musica, cinema e concerti, organizzata da Maurizio del Bufalo, direttore del Festival del cinema per i diritti umani di Napoli, a sostegno di Mimmo Lucano.

Mimmo Lucano in attesa della sentenza d'appello

L'ex sindaco, condannato in primo grado dal tribunale di Locri a 13 anni e 2 mesi per aver «strumentalizzato il sistema dell'accoglienza a beneficio della sua immagine politica», dicono i giudici, profondamente segnato dalla sua vicenda giudiziaria, resta in disparte. Fra qualche settimana si terrà nel tribunale di Reggio Calabria l’arringa dei suoi avvocati Andrea Daqua e Giuliano Pisapia, poi la sentenza d’appello. Ma c’è una comunità globale che lo supporta e segue l’evolversi della situazione.