Ferrara tra luci, feste e scorci medioevali

In attesa del suggestivo incendio del Castello Estense nell'ultima notte del 2021 durante le feste di Natale Ferrara si addobba di grandi eventi, che la rendono una meta possibile in cui trascorrere in famiglia o con gli amici i giorni delle feste. Il cuore rinascimentale e medievale ferrarese, complici i grandi spazi e parchi cittadini, si anima di spettacoli, villaggi e mercatini di Natale, performance di luci. Senza trascurare il fatto che la si gira a piedi oppure in bicicletta, in modo slow e in relax.

(Credit Visit Ferrara)

Magia al Castello Estense

Durante il prossimo week end il Castello Estense sarà il Castello dei Balocchi con un percorso fantastico tra giochi, animazioni, laboratori, magiche ambientazioni natalizie. Sabato si potrà partecipare all'emozionante Cena dei Balocchi, una cena a tema che farà sognare tutta la famiglia. A rendere magico il simbolo di Ferrara, il maestoso maniero il 18 dicembre, una maestosa dama, The big violinist, suonerà il violino da 5 metri di altezza.

Natale a Ferrara, foto di Mirko Ghirelli, credit Delphi International

Il Winter Park

Il Parco Coletta di Ferrara fino al 9 gennaio 2022 si trasforma nel Winter Park con un luna park con 14 giostre, spettacoli e luminarie, ma anche una bellissima pista di sci per i bambini con i maestri sci che arrivano dalla Val di Sole. Un servizio navetta condurrà i visitatori al parco, che diventerà meta di una divertente corsa di Babbo Natale e di coinvolgenti animazioni e attrazioni. I bambini entreranno nel regno di Santa Claus con la missione di salvare il Natale in compagnia di strambi personaggi delle fiabe, tra percorsi interattivi, laboratori e show.100 km di installazioni luminose. Tutto il centro storico ferrarese è un palcoscenico natalizio da ammirare e da vivere. Oltre 100 km di installazioni e strisce luminose, che assumono una veste diversa per ogni via e piazza (a basso impatto energetico) stupiscono i passanti, invitati a raggiungere i 3 grandi alberi che illumineranno Piazza Cattedrale, Piazza XXIV Maggio e lo spazio tra Via San Romano e Piazza Travaglio.

Natale a Ferrara, foto di Luca Bianchi, credit Visit Ferrara

Il Christmas Village

Un mercatino di Natale speciale, il Cna Christmas Village, fino al 9 gennaio 2022, attirerà buongustai e amanti dell'artigianato tra pezzi d'arte, fotografie e illustrazioni, lavori in pelle, bigiotteria, abbigliamento, ceramiche artistiche, cosmetici, prodotti tipici di varie zone d'Italia e dolci natalizi. Il villaggio sarà allestito alla confluenza tra Bersaglieri del Po e via Mazzini. Fino al 26 dicembre chi soggiorna nella città emiliana potrà usufruire di una promozione “Dormi in città e ti regaliamo Ferrara” che dona una visita guidata della città il sabato alle 15.30 o la domenica alle 10.30 per la “Reinassence edition” a tutti coloro che prenotano un soggiorno nelle strutture convenzionate con Visit Ferrara.

Nella città dal centro storico Patrimonio dell'Umanità UNESCO sarà possibile scoprire le meraviglie artistiche e le architetture storiche che, in un armonico incontro tra Medioevo e Rinascimento, la rendono unica.