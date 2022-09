Ferrarelle diventa socio di Sanidrink startup innovativa di Materias

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accordo tra Ferrarelle e Sanidrink, startup di Materias. La LGR Holding SpA, capogruppo di Ferrarelle Società Benefit, infatti, è il nuovo socio della startup innovativa Sanidrink con una quota del 30%. Questa, costituita nel 2021 in seno all’acceleratore napoletano Materias (che detiene la maggioranza delle azioni), è proprietaria di una tecnologia all’avanguardia basata su peptidi antimicrobici. Tale tecnologia «è in grado di aumentare la sicurezza alimentare – si legge in una nota di Ferrarelle – e potrà essere applicata ai diversi materiali degli imballaggi, rendendo le bottiglie più sicure».

Luigi Nicolais guida il gruppo di lavoro

È stato costituito un gruppo di lavoro con funzioni di comitato tecnico scientifico la cui guida è affidata a Luigi Nicolais, emerito dell’Università Federico II di Napoli, già presidente del Cnr e ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pa, che attualmente è presidente di Materias. La presidenza di Sanidrink va a Caterina Meglio, co-founder e Ceo di Materias. Guiderà il CdA costituito dai consiglieri Annunziata Cummaro, Giuseppe Dadà, R&D Manager di Ferrarelle Società Benefit e Francesco Loreto. Carlo Giello, direttore generale della LGR Holding SpA, sarà invece l’amministratore delegato.

La sede nel Parco delle Sorgenti

Sanidrink avrà sede operativa a Riardo, nel Casertano, dove è situato il Parco delle Sorgenti Ferrarelle. «Una scelta che sottolinea la volontà del Gruppo – dice la società Benefit – di continuare a sviluppare in Campania importanti know-how sia industriali, come nello stabilimento di riciclo della plastica PET di Presenzano, che scientifici come nel sostegno oramai decennale all’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli».