Seconda posizione tra le auto d'epoca più costose mai venduta all'asta per la Ferrari 250 GTO 1962, battuta a Monterey in California ad agosto 2018. Caratterizzata dal telaio numero 3413 GT, la 250 GTO è stata per quasi 4 anni l'auto d'epoca più costosa venduta all'incanto.

