Terza posizione tra le auto d'epoca più costose mai venduta all'asta per la Ferrari 250 GTO del 1962 con telaio 3851 GT, battuta il 14 agosto 2014 al Quail Lodge a Carmel negli Stati Uniti per 38.115.000 di dollari. Una curiosità: per 49 anni è appartenuta allo stesso proprietario.

